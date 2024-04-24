جهود بايدن بشأن المناخ تواجه اهتمامًا عامًا قبل الانتخابات الأمريكية

أفادت مجلة ساينتفيك أمريكان، بأن جهود الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن المناخ تواجه اهتمامًا عامًا منخفضًا من قبل الانتخابات الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أنه في أثناء النظر في إعلان حالة الطوارئ المناخية رسميًا، أطلقت إدارة جو بايدن في الولايات المتحدة العديد من التدابير التي تركز على المناخ والتي تجذب مؤيديه الليبراليين والشباب، لكن استطلاعًا للرأي أجري مؤخرًا يشير إلى أن القليل من الأمريكيين على علم بأفعاله.

منح بقيمة 7 مليارات دولار في مجال الطاقة الشمسية

وفي يوم الاثنين، "آخر يوم للأرض في هذا الفصل الدراسي"، أعلن بايدن عن منح بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي في مجال الطاقة الشمسية للمجتمعات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وفقًا لتقرير مجلة ساينتفيك أمريكان.

كما كشف أيضًا عن موقع إلكتروني جديد لتقديم الطلبات إلى هيئة المناخ الأمريكية، والذي يهدف إلى توظيف 20 ألف شاب، أول 2000 وظيفة تبدأ في شهر يونيو المقبل، حسبما ذكرت الإذاعة الوطنية العامة (NPR).

وقال بايدن في حديقة وطنية في فيرجينيا حيث أعلن عن الموقع الجديد: “ستحصلون على أموال مقابل مكافحة تغير المناخ، وتعلم كيفية تركيب تلك الألواح الشمسية، ومكافحة حرائق الغابات، وإعادة بناء الأراضي الرطبة، وتجوية المنازل، وغير ذلك الكثير”.

وفي الأسبوع الماضي فقط، وضعت وزارة الداخلية الأمريكية (DOI) اللمسات الأخيرة على قاعدة مكتب إدارة طاقة المحيطات "لحماية دافعي الضرائب من تغطية التكاليف التي ينبغي أن تتحملها صناعة النفط والغاز عندما تتطلب المنصات البحرية وقف التشغيل"، كما كتب ريجزون.

وقال الوزير ديب هالاند في بيان: “لا ينبغي تحميل دافعي الضرائب الأمريكيين المسؤولية عندما تكون شركات النفط والغاز غير قادرة على التنظيف بعد عملياتها الخاصة”. "إن وزارة الداخلية ملتزمة بضمان تنفيذ البرنامج الفيدرالي لتأجير النفط والغاز بشكل عادل مع المساءلة والشفافية."

"تحول زلزالي"



كما أجرت وزارة الداخلية مؤخرًا "تحولًا زلزاليًا" في نهجها لإدارة ما يقرب من عُشر أراضي البلاد، وفقًا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست. تضع قاعدة جديدة الحفاظ على الممتلكات العامة، والترفيه، وتطوير الطاقة المتجددة "على قدم المساواة" مع استخراج الموارد ورعي الماشية الذي كان مفضلاً سابقًا.

وكتبت المجلة: "لقد عرض مكتب إدارة الأراضي التابع لوزارة الداخلية، المعروف بأنه أكبر مالك للأراضي في البلاد، منذ فترة طويلة عقود إيجار لشركات النفط والغاز، وشركات التعدين، ومربي الماشية". "الآن، ولأول مرة، ستقوم الوكالة التي يبلغ عمرها 80 عامًا تقريبًا ببيع "إيجارات الاستعادة" و"إيجارات التخفيف" للكيانات التي لديها خطط لاستعادة الأراضي العامة أو الحفاظ عليها".

وفي الوقت نفسه تقريباً، في 12 أبريل، أعلنت وزارة الطاقة عن معايير كفاءة المصابيح الكهربائية التي "ستوفر للأميركيين أكثر من 27 مليار دولار من فواتير الخدمات العامة وتخفض 70 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الخطيرة".

وفي ذلك اليوم، قالت الإدارة أيضًا إنها ستقيد تأجير النفط والغاز الجديد على مساحة 5.3 مليون هكتار من الأراضي في ألاسكا، وهو القيد الذي لم تستقبله شركات النفط والمعارضون بشكل جيد، الذين يقولون إنه يتعارض مع نية الكونجرس الأولية المتمثلة في حجز الأرض لاستخراج الوقود الأحفوري. .