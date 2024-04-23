الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عقب الفوز على فاركو.. المصري يلاقي الطيران وديا غدا استعدادا للداخلية

المصري وفاركو
المصري وفاركو

أتم محمود جابر المدير الاداري لفريق النادي المصري الاتفاق مع مسئولي فريق الطيران على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر غدا، على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

تأتي تلك المباراة في إطار استعدادات المصري لمباراته بالجولة العشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الداخلية والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباراة الجولة العشرين من دوري نايل.

وكان المصري قد نجح اليوم في تحقيق الفوز على نظيره فريق فاركو بهدفين مقابل هدف  في مباراة الجولة التاسعة عشر التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب.

افتتح المصري التسجيل في الدقيقة الثالثة من احداث المباراة عن طريق  ميدو جابر من ركلة جزاء قبل ان يضيف محمد الشامي (رجل المباراة) الهدف الثاني في الدقيقة 54 من احداث الشوط الثاني فيما جاء هدف فاركو الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق النيران الصديقة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد فريق المصري الى النقطة 31 بالمركز الثاني بينما توقف رصيد فاركو عند النقطة 12 بالمركز السادس عشر.

محمود جابر المصرى الطيران الشامي فاركو

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