خلافات عائلية وفلوس جمعية.. الأمن يعيد فتاة الصف المتغيبة خلال 48 ساعة (صور)

مرت 48 ساعة فقط، على غياب الفتاة الثانية من مدينة الصف حتى نجحت الأجهزة الامنية بالجيزة في تحديد مكان اختفائها وإعادتها لأسرتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المنشورات حول اختفاء طالبة بكلية الحقوق، بعدما خرجت من منزلها الأحد الماضي، ولم تعد وذلك بعد ساعات قليلة من عودة فرح العطار الطالبة الاولى التي اختفت لمدة 4 ايام.

وحررت أسرة الفتاة محضرا بمركز شرطة الصف حيث تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغهم باختفاء ابنتهم شيماء.م.ع 19 سنة طالبة بالفرقة الثانية بكلية الحقوق، وذكرت الأسرة أنهم من قرية كفر طرخان وابنتهم تعمل في دار لتحفيظ القرآن الكريم وخرجت صباح الأحد للذهاب الى قرية الاخصاص لسداد مبلغ 5 آلاف جنيه قيمة "جمعية" وتأخرت في العودة وعندما اتصلوا هاتفيا بالشخص الذي كانت متوجهة اليه أخبرهم أنها لم تصل في الموعد المحدد بينهما وهاتفها مغلق طوال الوقت ولم تعد حتى الآن

ونشرت أسرة الفتاة صورها وناشدت من يعثر عليها يتصل بارقام هاتفية حددتها.

تحريات مباحث الجيزة بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة نجحت في التوصل لمكان اختفاء الفتاة.

وترأس المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف قوة امنية انتقلت لمكان تواجد الفتاة وتم اعادتها لاسرتها، واشارت التحريات الاولية انها تركت المنزل بارادتها بسبب خلافات عائلية وامتلاكها لمبلغ ٥ الاف جنيه قيمة جمعية كانت تذهب لتسديدها.

كواليس تغيب فتاة الصف لـ4 أيام

وتغيبت طالبة عن منزلها من قرية الحي بالصف لمدة 4 أيام وانتشرت صورها بشكل واسع واجرت مباحث الجيزة تحريات موسعة للوقوف على ملابسات الواقعة وتبين أن فتاة الصف تركت منزل أسرتها بكامل إرادتها وهربت إلى مدينة حلوان، بعدما خرجت بحجة الذهاب إلى الدرس.

وقالت فتاة الصف "فرح"، إنها قررت ترك المنزل والإقامة بمفردها بسبب سوء معاملة والدتها لها، حيث كانت تضيق الخناق عليها طوال الوقت وتجبرها على المذاكرة لساعات طويلة على عكس معاملتها لشقيقتها الصغرى التي كانت تتساهل معها في المذاكرة والخروج في أي وقت ما أدى لسوء حالتها النفسية وشعورها بالتفريق في المعاملة فتركت المنزل.

وأضافت التحريات أن فتاة الصف خططت للعمل للإنفاق على نفسها ودراستها، حيث اعتقدت أنها ستجد عملا تستطيع منه استئجار شقة للإقامة بها والإنفاق على دروسها وبالفعل عملت طوال 4 أيام غابت فيها عن منزلها في مطعم بمنطقة حلوان، وكانت تبيت في ساحة مسجد حتى علمت عن طريق الصدفة أن البلدة بأكملها تبحث عنها وانتشار صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ومناشدات لمن يعرفها فاستعانت بهاتف من الشارع واتصلت هاتفيًا بوالدها وأخبرته عن مكان تواجدها فأبلغ الشرطة التي نجحت في إعادتها.