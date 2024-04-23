الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

برعاية "الدستور".. البعلي يكشف تفاصيل منحة الكتابة لـ"صفصافة" وبيت التلمساني

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 قال محمد البعلي، صاحب مؤسسة صفصافة للنشر، ورئيس ملتقى القاهرة الادبي، إن منحة مؤسسة صفصافة للنشر وبيت التلمسانى الخاصة بمشاريع الكتابة توفر جانب مالى والاقامة، وجانب ثانى متعلق بنشر الأعمال.

وأضاف" البعلي" ضمن فعاليات ندوة حول تجربة الإقامة الأدبية في بيت التلمساني، التى بدأت منذ قليل، وذلك ضمن فعاليات ملتقى القاهرة الأدبي فى قبة الغوريى؛ وبرعاية إعلامية من مؤسسة الدستور، أن المنحة توفر للكتاب عدد من الورش الخاصة بتقنيات الكتابة، مشيرا أن الهدف من المنحة والإستضافة ليس للكتاب الحاصلين على جوائز.

يذكر أن أدار اللقاء محمد البعلي (مصر) وذلك بمداخلة بعنوان "من الذاكرة إلى النص: حياة واقعية مقتبسة في الأدب".
وأعلن ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة، برئاسة محمد البعلي، مؤسس دار صفصافة للثقافة والنشر، عن استضافة "الدستور"، برئاسة مجلس إدارة وتحرير د.محمد الباز بوصفها راعيًا إعلاميًا للمتلقى والتي أنطلقت فعالياته خلال الفترة من الثامنة مساء السبت الماضى في قبة الغوري، ولمدة 6 أيام وتشمل مناقشات وحوارات أدبية وأمسية شعرية.

وشمل الافتتاح الذي تقدمه الكاتبة صفاء النجار مناقشة تحت عنوان "الكتابة والذاكرة" بين إبراهيم عبدالمجيد الكاتب المصري والرئيس الشرفي للملتقى وإبراهيم نصرالله الكاتب الفلسطيني.

محمد البعلي مؤسسة صفصافة للنشر منحة مؤسسة صفصافة للنشر بيت التلمساني مشاريع الكتابة تجربة الإقامة الأدبية في بيت التلمساني

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