الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"أبوشقة" يبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات مع نظيره التشيكى

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

استقبل المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل  مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، البروفيسور جيرى دراهوش النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ التشيكى والوفد المرافق له، لبحث سبل تبادل الخبرات فيما يخص نظام حماية التراث الثقافي ومكافحة التهريب غير المشروع للقطع الأثرية ومناقشة التعاون في مجالات العلوم والبحوث.

ويزور النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ التشيكى، القاهرة خلال الفترة من 22 وحتى 26 أبريل الجاري.

وفي بداية اللقاء، رحب المستشار "أبوشقة " بالوفد التشيكى، مشيدًا بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الصديقين فى مختلف المجالات والتى تمتد  إلى ما يزيد عن قرن من الزمان، وقد زادت العلاقات عمقًا فى ظل رئاسة الرئيس السيسي والذى انتهج سياسة واضحة فى السلام مع كافة شعوب العالم.

ولعل ذلك تجلى واضحًا فى اللقاء الذى جمع الرئيس السيسي ورئيس وزراء التشيك عام 2017، وشدد "أبوشقة" على أهمية التعاون بين البلدين فى المجالات الزراعية  وخاصة زراعة القمح والتى حققت فيها التشيك نتائج  مبهرة، وكذا تصدير الهيدروجين الأخضر من مصر إلى التشيك.

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أبو شقة: نص المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد يحتاج إلى إعادة صياغة

وشدد "أبوشقة" على  موقف مصر الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدًا أن الحل هو الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة للمفاوضات للوصول إلى حل الدولتين إحداهما فلسطينية على حدود يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس الشيوخ التشيكى، بحفاوة الاستقبال، مؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون البرلمانى بين البلدين.

ووجه الدعوة إلى رئيس مجلس الشيوخ لزيارة البرلمان التشيكى لتعزيز العمل المشترك بين البلدين.

كما أشاد الوفد التشيكى بدور مصر والقيادة السياسية فى العمل على تهدئة الأوضاع فى المنطقة مؤكدًا دعم بلاده لموقف مصر فى هذا الصدد.

حضر اللقاء النائب محمد هيبة، رئيس لجنة  التضامن وحقوق الإنسان  بمجلس الشيوخ والنائبة  سهير عبدالسلام، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بالمجلس والسفيرة دينا الصيحى  مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية وسفير جمهورية التشيك بالقاهرة.

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بهاء الدين أبوشقة مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ التشيكي القاهرة مجالات العلوم

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