كاتبة فلسطينية تكشف لـ"الدستور" أهمية دور مصر لمنع اجتياح رفح

أكدت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة الفلسطينية، أن دور مصر من الأدوار الرائدة في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، حيث ارتبط الدور المصري ارتباطًا جغرافيًا تاريخيًا، حيث ارتبط الجهد المصري تاريخيًا من خلال دعم جميع رؤساء مصر وآخرهم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قام بجهد كبير في دعم القضية الفلسطينية ورسخ أن الشعب الفلسطيني يجب أن يأخذ حقوقه كاملة ومشروعة وفق الشرعية الدولية وأن حق تقرير مصيره يجب أن يقرره الفلسطيني بدولة فلسطينية مستقلة.

وأضافت "حداد" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدور المصري كان مهمًا نظرًا للبعد الجغرافي كون مصر محاذية لقطاع غزة، حيث تحاول مصر في كل محفل دولي وإقليمي ومحلي أن تبذل جهدًا في سياق ترسيخ حقوق الشعب الفلسطيني وبالتحديد فيما يتعلق بوقف إطلاق النار على قطاع غزة ووقف الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني في القطاع ولديها أوراق قوية لتعزيز ذلك وبالتحديد بعلاقة مصر مع الفصائل الفلسطينية في القطاع، لكن المشكلة الأساسية هي بالموقف الإسرائيلي الذي يريد احتلال قطاع غزة عسكريًا وإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في القطاع وإعادة احتلال رفح ومعبر فيلادلفيا، لذلك مصر حذرت من اجتياح رفح تفاديًا لارتكاب جرائم وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

"حداد": مصر تريد أن تحل القضية الفلسطينية

وأشارت "حداد" إلى أن مصر فتحت معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لتخفيف وطأة الجوع في القطاع بسبب سياسة التجويع الممنهجة من قِبل الاحتلال.

وتابعت "حداد": "ناهيك عن أن مصر تريد أن تحل القضية الفلسطينية، لأنها تعتبرها قضية أمن قومي لها، لذا تريد حلها سياسيًا قانونيًا ودبلوماسيًا، إضافة إلى دورها في تعزيز المصالحة الفلسطينية التي بسبب طرفي الانقسام الفلسطيني لم يعملا على إنهائه، الا أن مصر لم تكل ولم تمل في حل تلك المعضلة الفلسطينية.

وشددت "حداد" على أن الدور المصري كبير ويثمّن حتى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.