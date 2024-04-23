برعاية "الدستور".. ملتقى القاهرة الأدبي يناقش الإقامة الأدبية فى بيت التلمساني (صور)

بدأت منذ قليل فعاليات ندوة حول تجربة الإقامة الأدبية في بيت التلمساني، وذلك ضم فعاليات ملتقى القاهرة الأدبي فى قبة الغوري، برعاية إعلامية من مؤسسة الدستور، ويدير اللقاء محمد البعلي (مصر)، وذلك بمداخلة بعنوان "من الذاكرة إلى النص: حياة واقعية مقتبسة في الأدب".



وأعلن ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة، برئاسة محمد البعلي، مؤسس دار صفصافة للثقافة والنشر، عن استضافة "الدستور"، برئاسة مجلسي إدارة وتحرير الدكتور محمد الباز، بوصفها راعيًا إعلاميًا للمتلقى والتي انطلقت فعالياته خلال الفترة من الثامنة مساء السبت الماضى في قبة الغوري، ولمدة 6 أيام وتشمل مناقشات وحوارات أدبية وأمسية شعرية.



وشمل الافتتاح الذي تقدمه الكاتبة صفاء النجار، مناقشة تحت عنوان "الكتابة والذاكرة" بين إبراهيم عبدالمجيد الكاتب المصري والرئيس الشرفي للملتقى، وإبراهيم نصرالله الكاتب الفلسطيني.



من هو إبراهيم عبدالمجيد؟

* الرئيس الشرفي للملتقى وهو كاتب وروائي وقاص مصري. من أشهر أعماله «ثلاثية الإسكندرية».

* صدرت له العديد من الأعمال تتنوع بين الروايات والقصة القصيرة وغيرها من الأنواع الأدبية؛ منها «ليلة العشق والدم»، «البلدة الأخرى»، «بيت الياسمين»، «لا أحد ينام في الإسكندرية»،«طيور العنبر»، «الإسكندرية في غيمة»، «الشجرة والعصافير»، «إغلاق النوافذ»، «فضاءات»، و«سفن قديمة».

وترجمت العديد من أعماله إلى لغات أخرى.



من هو إبراهيم نصرالله؟

* كاتب فلسطيني كبير وهو روائي وشاعر وأديب فلسطيني. يعدّ اليوم واحدًا من أكثر الكتاب العرب تأثيرًا وانتشارًا، حيث تتوالى الطبعات الجديدة من كتبه سنويًا، كما تحظى أعماله بترجمات إلى لغات مختلفة.

* نشر حتى الآن 15 ديوانًا شعريًا و22 روايةً من ضمنها مشروعه الروائي (الملهاة الفلسطينية) المكون من 12 رواية تغطي أكثر من 250 عامًا من تاريخ فلسطين الحديث.

* ترجمت له 5 روايات وديوان شعر إلى الإنجليزية وأربعة كتب إلى الإيطالية، كما ترجمت له رواية إلى الدنماركية وأخرى للتركية والفارسية.



