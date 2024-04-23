الثلاثاء 23 أبريل 2024
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سياسي

برلمانى: المحلة محرومة من خطوط التليفون الجديدة منذ 20 سنة

النائب احمد بلال
النائب احمد بلال البرلسي

هاجم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عدم تحديث شبكات المصريه للاتصالات بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، مؤكدًا: "مفيش خط جديد دخل المحلة من 20 سنة".

وأضاف أن خطة الشركة بتحديث الخطوط وإضافة خطوط جديدة والتي كان مقررًا الانتهاء منها في ديسمبر 2023 لم تنته حتى الآن، مطالبًا بالالتزام بطلب الإحاطة من واقع دراسة الاحتياجات، وإقرار ميعاد للتشغيل وأن يكون ميعادًا حقيقيًا لأنه من غير المعقول بعد سنة ونص ولسة مفيش تغيير علي أرض الواقع.

وأكد مسئولو المصرية للاتصالات خلال اجتماع اللجنة، أنه سيتم الانتهاء من الشبكات والخطوط الجديدة بمدينة المحلة بعدد من الشوارع منها شارع المستشار وعزبه البرلسي وغيرهم في غضون 30  يومًا بنهاية شهر مايو القادم.

وتناقش اللجنة اليوم الثلاثاء، عددًا من الطلبات الخاصة بضعف شبكة الإنترنت وإدخال الهواتف الأرضية وشملت المقدم من النائب محمود قاسم، بشأن عدم إدخال الهواتف الأرضية بقرى أبيس بمحافظة الإسكندرية، والنائب طلبة النحال، بشأن ضعف شبكة الإنترنت بقرية الفالوجا التابعة للوحدة المحلية النجاح بمركز بدر محافظة البحيرة، والنائب أحمد بلال البرلسي، بشأن عدم تنفيذ توصيات مجلس النواب بمد خطوط الهاتف الأرضي للمناطق المحرومة في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

كما تنظر اللجنة الطلبات المقدمة من النواب السيد رحمو، بشأن ضعف شبكة الإنترنت بمركز الحسينية محافظة الشرقية، والنائبرقية الهلالي، بشأن تضرر الأهالي من عدم توصيل الإنترنت أو الخطوط الأرضية بكثير من المناطق القديمة والجديدة بمركز المنشأة وخاصة امتدادات مدينة المنشأة والنجوع بها بمحافظة سوهاج، والنائب إلهامي البارودي، بشأن تغطية شبكة الإنترنت الأرضي بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج.
واشتكى النائب محمد عوض السيد، من عدم توصيل خطوط التليفونات الأرضية بتقسيمات كثيرة بمدن رأس سدر، وأبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، والنائب محمد بهجت الصن، بشأن عدم تنفيذ شبكة الفايبر الأرضية بتوابع مدينة أرمنت الحيط بدعوى عدم الجدوى الاقتصادية بمحافظة الأقصر.

النائب أحمد بلال البرلسي مجلس النواب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المحلة الكبري محافظة الغربية

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