الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حقيقة سير "النقل الثقيل" فى الحارات المخالفة بمدينة الشروق

سيارات النقل الثقيل
سيارات النقل الثقيل

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن قيام بعض قائدى سيارات "النقل الثقيل" بالسير فى الحارات المخصصة للسيارات الملاكى بسرعات عالية على طريق السويس الصحراوى مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وتبين أن الموقع المشار إليه يقع بمنطقة كوبرى طلعت مصطفى "بالكيلو 36" منطقة (الشروق 1) وأنه لايوجد به طريق مخصص لسير مركبات النقل فى الاتجاهين؛ نظرًا لتعارض جسم كوبرى والالتفاف مع الطريق الداعم بذات الموقع، مما يدفع سيارات النقل للخروج من الطريق الداعم إلى الطريق الرئيسى والعودة مرة أخرى. 

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طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومى


كما اضطلعت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات مرورية بالطريق المشار إليه أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (98) مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية بطول الطريق المشار إليه.. وجار استمرار الحملات لضبط كل ما يشكل مخالفة.

الأجهزة الأمنية الحارات المخصصة للسيارات الملاكى النقل الثقيل طريق السويس الصحراوي الشروق 1 حملات مرورية

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