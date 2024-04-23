الثلاثاء 23 أبريل 2024
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نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة مع التغير المناخي

الأمراض المزمنة
الأمراض المزمنة

تغير المناخ له آثار عميقة على صحة الإنسان، مما يؤدي إلى مجموعة من الآثار الجسدية والعقلية والاجتماعية، ومن المعروف أن ارتفاع درجات الحرارة يساهم في الأمراض المرتبطة بالحرارة مثل الإجهاد الحراري وضربة الشمس، مما يؤثر بشكل خاص على السكان الضعفاء، كما أن ارتفاع درجات الحرارة يسهل انتشار الأمراض المنقولة بالنواقل مثل الملاريا وحمى الضنك، ويؤدي سوء نوعية الهواء الناجم عن زيادة حرائق الغابات والتلوث إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية.

الأسباب الصحية نتيجة التغير المناخي

الحالات الطبية المزمنة هي تلك التي تستمر لمدة عام أو أكثر وتتطلب إما عناية طبية مستمرة أو تقييد الأنشطة/ الحياة اليومية أو كليهما، ويعد الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة هم أكثر عرضة من عامة السكان للآثار الصحية لتغير المناخ للأسباب التالية:

1. يمكن لبعض الحالات الطبية المزمنة أن تزيد من خطر إصابة الفرد بالمرض والوفاة عند مواجهة التأثيرات المرتبطة بتغير المناخ، وخاصة التعرض للحرارة والظواهر الجوية المتطرفة والأمراض المرتبطة بالمياه وسوء نوعية الهواء، وغالبًا ما يحتاج الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة إلى أدوية أو رعاية طبية متسقة.

2. يمكن أن تؤثر بعض أدوية الحالات المزمنة على استجابة الجسم للحرارة، مما يعرض الأشخاص لخطر أكبر للإصابة بأمراض الحرارة مع ارتفاع حرارة المناخ.

3. يمكن أن يكون لدى الأفراد الذين يعانون من حالات طبية معينة ضعف في جهاز المناعة، مما قد يجعلهم أكثر عرضة لردود الفعل الشديدة المرتبطة بالحرارة والأمراض المرتبطة بالحشرات والقراد والأمراض المرتبطة بالمياه.

التهديدات الرئيسية لصحة الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة

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الأمراض المرتبطة بالمياه

يمكن أن تشكل تكاثر الطحالب الضارة مخاطر متزايدة على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

سيؤثر تغير المناخ على موارد المياه بطرق عديدة. على سبيل المثال، التغيرات في درجات حرارة الماء والهواء، والأمطار الغزيرة والطويلة، والفيضانات، وارتفاع منسوب مياه البحر يمكن أن تؤدي إلى إدخال كائنات حاملة للأمراض إلى إمدادات مياه الشرب والمياه الترفيهية.

أمراض الجهاز التنفسي

قد يؤدي تغير المناخ إلى زيادة ملوثات الهواء الخارجي، مثل الأوزون على مستوى الأرض والجسيمات الموجودة في الغبار الناتج عن الجفاف ودخان حرائق الغابات.

أمراض الحرارة

يمكن أن تحدث أمراض الحرارة عندما يتعرض الشخص لدرجات حرارة عالية ولا يستطيع جسمه التبريد، ومن المتوقع أن تؤدي الزيادات في درجات الحرارة المتوسطة والمتطرفة وموجات الحرارة إلى المزيد من الأمراض الناجمة عن الحرارة والوفيات بين الفئات الضعيفة، بما في ذلك كبار السن، حيث تؤدي درجات الحرارة القصوى إلى تفاقم بعض الحالات الطبية المزمنة، مثل أمراض القلب والجهاز التنفسي والسكري، وغيرها.

خذ خطوات للحد من الآثار الصحية لتغير المناخ. خذ بعين الاعتبار عناصر العمل التالية:

ما يمكن فعله

  • كن آمنا في الحرارة، وقم بممارسة الرياضة، للحصول على الكثير من الراحة، وتأكد أيضًا من معرفة علامات الإجهاد الحراري.
  • ابق على اطلاع حول جودة الهواء، وتلوث الهواء المحلي واتخاذ خيارات مستنيرة بشأن الأنشطة الخارجية والتأثيرات الصحية المحتملة.
  • منع اللدغات، مكافحة البعوض داخل وخارج منزلك. احمي نفسك من لدغات الحشرات لأنَّها عادةً تكون معدية.
  • احمِ نفسك من مياه الفيضانات: تجنب ملامسة مياه الفيضانات وإذا لامستها، اغسل يديك واعتني بأي جروح.
  • اعتني بصحتك جيدًا من خلال تناول الأطعمة الغذائية الصحية.
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