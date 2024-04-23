فى يوم الكتاب العالمي.. آنس الوجود رضوان: أول كتاب وقع نظرى عليه كان "عبقرية العقاد"

بمناسبة اليوم العالمِي لِلكتاب وحقوق المؤلف الذي يقام كل عام في 23 أبرِيل، بعد أن قررت اليونسكو منذ عام 1995 الاحتفال بالكتاب ومؤلفي الكتب.. تتنوع حكايات الكُتاب مع الكتب الأولي التي دفعتهم لإستكمال القراءة وإنتاج أعمالهم الأدبية والإبداعية والتى لها وقع السحر في تغيير نظرتهم للحياة فيما بعد؛ وهي كتب تختلف إتجاهاتها بين أوساط المثقفين المصريين فى عام 2024 بين السياسي والأدبي والأقتصادي ؛ وغيرها من المؤلفات التي كانت زادهم وزوادهم فى مسارات إبداعاتهم.



"الدستور" بهذه المناسبة؛ استطلعت آراء الكاتبة الصحفية آنس الوجود رضوان عن أول الكتب قامت بإقتنائه فى مستهل حياتهم:



قالت الكاتبة الصحفية آنس الوجود رضوان، أن لكتاب الأول فى حياتها الذي قرأته وهي فى سن الـ١٢ عام فى سنة تانية ابتدائى يعود لدور مدرسة الانشطة بمدرسة بورفؤاد التي كانت تنصحهم بالقراءة حتى لو قصص صغيرة، وقتها طلبت من كل تلميذ ان يقرأ ظهر الكراسة من ارشادات وتصحح معنا اخطاء القراءة، وفى يوم وقع نظرى على كتاب كانت تقرأ فيه “عبقرية عمر” للعقاد،وظل غلاف الكتاب امامى عينى الإ ان قامت الحرب فى عام ١٩٦٧،وتهدم منزلنا وكان الزامًا علينا ان نهاجر من بورسعيد، ووقع اختيار والدى على المحلة الكبرى، ونشأت صداقة قوية بين اشقائى ومجموعة من الشباب المبدعين بالمحلة الكبرى،الكاتب جار النبى الحلو والشاعر فريد ابو سعده والكاتب محمد المنسى قنديل وآخرين، واطلقوا على نفسهم شلة المحلة،وكانوا كل اسبوع يتقابلوا فى منزل احدهم لقراءة ابداعهم او مناقشة كتاب لكاتب،وكان لدينا غرفة مستقلة يربطها بالشقة البلكونة،التى اقف فيها استمع الى مناقشتهم،وعثرت فى مكتبة اشقائى على كتاب عبقرية عمر فقراته واعجبت بقصة سيدنا عمر، ومن هنا بدأت اقرأ قراءات متنوعة خاصة كل مايخص نصر اكتوبر التى اعادت الحياة لنا ولمصر كلها،وقصص بطولات الجيش المصرى والمقاومة الشعبية ببورسعيد.



وأضافت "رضوان" لـ"الدستور":" من خلال عملى بالصحافة والإعداد التليفزيونى،وزواجى من كاتبنا المبدع صبرى موسى،دخلت عالم اخر له قدسيته،فالكتاب فى منزلنا كأنه كائن حى يعيش معنا،واستمتعت بقراءة رواية القرن العالمية فساد الامكنة والسيد من حقل السبانخ وحادث النصف متر وجميع اعماله الإبداعية التى اثرت الحياة الثقافية فى مصر والعالم،وتعرفت على جعرافية الصحراء من كتابات كاتبنا صبرى موسى،وتمرد الإنسان على التكنولوجيا،واعيش الآن مع مقالات صبرى المتنوعة لصدورها فى كتاب،بجانب بعض السيناريوهات التى كتبها للسينما المصرية والعربية مثل الشيماء،قاهر الظلام،قنديل ام هاشم،الاسوار،ميزان القلوب عن البابا شنودة،واعمال اخرى لم تنشر بعد، حتى اتمكن من تكملة المشوار بإصدار كتب تؤرخ لفترة زمنية متعددة فى حياة صبرى موسى والتى بدأتها بصدور كتاب الكتابة على الحافة الحرجة فى كتابات صبرى موسى اسرار لم اكن اعرفها من قبل لعظماء الإبداع من خلال زيارتهم لنا او فى جلساتهم الاسبوعية، وأعيش الآن مع تراث ثقافى كبير تضمه مكتبة كاتبنا الكبير صبرى موسى،كتب نادرة تجعلك تغوص فى عالم اخر من الإبداع.



واخر كتب حديثة قرأتها، كتاب مجلة صباح الخير.. سيرة ثقافية للكاتب والناقد شعبان يوسف،ورواية الإعلامية والروائية صفاء النجار،مقامات الغضب، وساحر الكتابة للكاتب أيمن الحكيم، وكتاب مو صلاح للدكتور ياسر قنصوه،وكتاب سنة ٩٠ لمعتز نادى وكتاب بيت الخرنفش للكاتبة الصحفية مها سالم، وكتاب الحب فى زمن اللايك للكاتبة الصحفية دكتورة هبه عبد العزيز.