"الملا وعبد الغفار" يشهدان توقيع مشروعات صحية مع إيني الإيطالية بمطروح وبورسعيد

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع اتفاقيتين في إطار مساهمات المسئولية المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمحافظتي مطروح وبورسعيد، وذلك من خلال شركة إيني الإيطالية.

وتستهدف الاتفاقية الأولى الموقعة بين شركة إيني الإيطالية للبترول ووزارة الصحة والسكان ومحافظة مطروح التعاون في تنفيذ مشروع صحة المجتمع بالمحافظة، وتستهدف الاتفاقية الثانية بدء أعمال الإنشاءات من خلال شركة بتروجت التابعة لقطاع البترول في مشروع تجديد وتطوير قسم الحروق بمستشفى السلام ببورسعيد الذي تدعمه شركة إيني الإيطالية.

وقع الاتفاقية الأولى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشؤون الفنية، مع المهندس ماتيا كامبنياتى، مدير عام شركة إيني في مصر، ووقع الاتفاقية الثانية المهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، والدكتور فيليبو أوبرتى، رئيس القسم الطبي بشركة إيني الإيطالية.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن دعم المجال الصحي يأتي في مقدمة محاور الاستراتيجية الموحدة للمسؤولية المجتمعية في قطاع البترول. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية عملت على تحديد الأولويات والاحتياجات الفعلية ذات الأهمية القصوى في المجتمعات المحلية بمناطق العمل البترولي، وتوجيه جهود الشركات البترولية لدعمها من خلال مبادرات ملموسة على أرض الواقع. وثنى على التزام شركة إيني الإيطالية بتقديم هذه البرامج والمساهمات بشكل متواصل وداعم للمجتمعات المحلية.

من جانبه، قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة تمتلك إمكانيات هائلة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية والبنية التحتية في محافظتي مرسى مطروح وبورسعيد. وأشار إلى أن نجاح البرنامج التدريبي يمثل إنجازًا كبيرًا في تعزيز القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، مثمنًا أهمية الاتفاقيتين في تعزيز التعاون المستمر ومواصلة الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بالتعاون مع شركاء النجاح. وهنأ الفريق الطبي المشارك في البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية باعتبارهم مستقبل الرعاية الصحية في مصر.



وبموجب الاتفاقية الأولى ستسهم شركة إينى الإيطالية في تنفيذ مبادرة صحة المجتمع بمحافظة مطروح بتمويل يبلغ قدره 100 ألف دولار.

وبناءً على تقييم الاحتياجات الذي تم إجراؤه مع التركيز على المجتمعات البدوية، ستقوم الشركة بتعزيز خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل من خلال تقديم معدات وتجهيزات طبية، وعقد جلسات توعية وبرامج لبناء القدرات بهدف الارتقاء بالسلوكيات الصحية.

كما سيتم إنشاء لجنة فنية صحية للمبادرة بهدف المشاركة وإدارة ومتابعة تنفيذ المشروع، ومناقشة تفاصيل الأنشطة واعتماد خطة عمل عامة.

وتلتزم شركة إينى بتوفير المعدات الطبية لخدمات الرعاية الصحية الأولية الميدانية، وتقديم برامج تدريب للقائمين على حملات التوعية من العاملين بوزارة الصحة.

وفيما يتعلق بالاتفاقية الثانية بين إينى الإيطالية وبتروجت، سيتم تنفيذ عمليات تجديد وتطوير وإعادة تأهيل قسم الحروق بمستشفى السلام بمحافظة بورسعيد.

وستقوم شركة بتروجت كمقاول تنفيذ المشروع بتمويل يبلغ قدره 8ر1 مليون دولار، ووفقاً لمعايير وزارة الصحة والسكان، وستشمل أعمال التطوير شاملة لقسم الحروق بالمستشفى.