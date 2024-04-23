الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

وزيرة التخطيط تزف بشرى للمواطنين بشأن برامج الحماية الاجتماعية

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 - 2025 -العام الثالث من الخطة مُتوسّطة الـمدى (22/2023-25/2026) أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء.

وأشارت "السعيد" إلى العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كافة الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، هذا إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائي والغذائي وتوفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

أضافت وزيرة التخطيط أنه يتم العمل على توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مُستوى المحليّات وفقًا للمُعادلة التنموية التي تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة "حياة كريمة" الرامية للارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأُسَر الريفيّة، هذا فضلاً عن مواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكليّة التي تبنّاها البرنامج الحكومي، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو في القطاعات السلعيّة (الزراعيّة والصناعيّة)، والخدمات الإنتاجيّة (الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات)، إلى جانب القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفي مقدمتها السياحة واللوجيستيات.

وأشار البيان المالى للموازنة المقدم من وزير المالية إلى مجلس النواب، إلى أنه تم إعداد تقديرات موازنة 24/25 على أساس استهداف معدل نمو للمصروفات يقل عن معدل النمو السنوى للإيرادات العامة، وهو أمر ضروري لتحقيق الضبط المالي المستهدف ولخفض معدلات الدين العام في المدى المتوسط ولخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وبرنامج التنمية البشرية وخاصة الصحة والتعليم.

الدكتورة هالة السعيد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالى 2023 2024 مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد

مواد متعلقة

وزير المالية يكشف أمام "النواب" إيرادات ومصروفات الحكومة فى الموازنة الجديدة

وزير المالية: موازنة العام الجديد تستهدف تحقيق نمو 4% للناتج المحلي الإجمالي

لأول مرة.. وزير المالية: وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها

وزير المالية للنواب: الموازنة الجديدة تستهدف مواجهة آثار الأزمات والحروب الإقليمية

وزير المالية أمام البرلمان: إعداد مشروع الموازنة جاء محاطًا بظروف استثنائية

وزير المالية: الأزمات العالمية تزيد الأعباء على الموازنة العامة والمواطنين

مجلس النواب يوافق على مواد مشروع قانون التأمين الموحد في المجموع

مجلس النواب يوافق على منحة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية

الأكثر قراءة

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

مزايا وعروض ضخمة للمصريين بالخارج.. خطة "الإسكان" لتقليل الفجوة الدولارية

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

شاب يقتل والده ويخرج أحشائه في الخليفة.. والسبب غريب

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

5 مفاتيح لعب لدى مازيمبى قد تُفسد تأهل الأهلى لـ"نهائى إفريقيا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك