الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

وزير المالية أمام البرلمان: إعداد مشروع الموازنة جاء محاطًا بظروف استثنائية

وزير المالية أمام
وزير المالية أمام البرلمان

بدأ الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلقاء البيان المالي للموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024 - 2025 أمام مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء.

وقال وزير المالية إن إعداد مشروع الموازنة جاء محاطًا بظروف استثنائية منذ 4 سنوات ومشهدا أشد اضطرابًا وصورة ضبابية خاصة بين المستثمرين حول العالم وهجرة الأموال من الدول الناشئة  وقفزت تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع خاصة السلع الغذائية.

الضربات الموجعة للاقتصادات العالمية

وتحدث الوزير حول الظروف والضربات الموجعة للاقتصاديات العالمية وخاصة الناشئة من الحرب في أوكرانيا إلى الحرب على غزة، مشيرًا حجم الإيرادات المتوقعة بمشروع الموازنة العامة الجديدة تبلغ 2.6 تريليون جنيه منها 2 تريليون من الإيرادات الضريبية مقابل 1.5 تريليون جنيه وغير الضريبية 600 مليار جنيه، بزيادة 200 مليار جنيه.

وتابع فيما يبلغ حجم المصروفات بالموازنة  3.9 تريليون جنيه مقارنة بنحو 3 تريليونات جنيه فى العام المالى الحالى2023/2024، حيث يبلغ العجز الكلى للموازنة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.6% بعد الزيادات الأخيرة فى الأجور التى أضيفت إلى أعباء الموازنة الحالية، حيث تم تبكير صرف زيادات الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات التى تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مقابل 6.96% خلال العام المالى الحالى.

وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية البيان المالي للموازنة العامة تقرير البيان المالي للموازنة العامة الجديدة 2025

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