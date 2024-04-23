إرادة التلاحم



مظهر التحضر وسمة التخلف متلازمة لحياة الأمم والشعوب، فالحضارة والرقى والتقدم يبنيها الإنسان بمقدار إرادته.

فكلما امتلك الشعب إرادة جادة، أخذ بزمام المبادرة نحو التقدم العلمى والمعرفى والتكنولوجى الذى يؤسس لحضارة تتقدم، وتزدهر باستمرار، تلك الحضارة تقوده نحو الريادة والصدارة والزعامة أمام الشعوب والأمم الأخرى.

الإرادة جهد غريزى تحقق به الكائنات نماذج حياتها، وتناضل بها الكائنات الأخرى لتحفاظ على مكتسباتها، وفى الإنسان الإرادة عزيمة غريزية متأصلة وراسخة، لها قوة قهرية تتخطى العقبات وتتجاوز التحديات، وتبتكر البدائل، وعنده للإرادة سبق فى كونها أساس التكتل والتلاحم البشرى والتجمع الإنسانى والبناء الحضارى.

لكونها تعبيرًا عميقًا عن البُعد الغريزى للإنسان الذى تطور ونما مع مرور الزمن وتشكل فى منظومة متكاملة من الإرث الفكرى والثقافى والحضارى والقيمى. يعززها إرادة التشبث بالحياة وحب الترقى والتطور فيها، التى تعد السبب الجوهرى لكل سلوك.

فالنمل يستميت فى المحاولات المتكررة بعيدًا عن اليأس حتى يحقق أهدافه بإرادة عجيبة وإصرار فريد، والنباتات تتجه بقوة صارمة وإرادة جادة نحو الضوء لتنمو نموًا أفضل وتستمر فى الحياة.

فالإرادة تتضمن قيمة عالية قادرة على تجاوز التوقفات واكتساح الصعوبات، وفتح آفاق المستحيلات. ذلك لأنها تنطوى على قوة خفية خارقة، وسيطرة وتحكم صارم باتجاه الأهداف.

فالإنسان بطبيعته يندفع نحو ما يريد وليس ما يعقل، وبناء المجد وسباق الحضارات البشرية تشكل فى هذا السياق، وفى هذا الإطار الإرادة تفصح عن دورها فى صناعة السلوك البشرى بذاتية عجيبة، فكثيرًا ما تقف القوى السياسية، والدينية، والمذهبية مواقف ترى بصوابها وأنها الحق المبين والتوجه المحايد، فى حين أنها تبع لإرادة خاصة بها منطوية على مصالحها، ورغباتها، فهى لا تتزعم هذا السلوك لأنه حق لذاته، بل هو الحق من وجهة نظرها لأنها تريده كذلك.

كما هى المواقف الدولية المتحيزة لصالح إسرائيل ضد دولة فلسطين وعلى حساب حقوق الفلسطينين، وكما هو حال الدول القوية فى تقديم مصالحها على غيرها من الدول، وتبريرها وإكساب تلك المصالح صفة الشرعية والمشروعية وإن لم تكن كذلك.

قد ينبذ الناس بعضهم بعضًا لانتماءات عقدية ومذهبية أو فكرية أو حزبية أو ثقافية أو اجتماعية أو عرقية. فيتجذر التحيز والتعصب والتطرف، وتتعمق الطائفية، وتسود الكراهية. وينتفى التقبل والطبيعة البشرية السوية التى تؤمن بالتعددية والتنوع الثقافى والفكرى، وفى الأذواق والعادات والتقاليد والفنون. فى حين أن التسليم بهذا التنوع يُعد المدخل إلى الاعتدال والتعايش والتسامح والسلم الاجتماعى لتقبل الآخر دون تمييز وإعلان مشهد التلاحم بكل صوره ليعيش الإنسان عيشة كريمة فى مستواها الملائم لآداميته وإنسانيته.

تتخطى أبعاد التلاحم وإيجابيته كل المحددات لتصبح مظلة نجاة الأمم، وميثاق روابطها بالمعانى الإنسانية فى بذل المعروف والتآخى والتراحم والتواد، وإشاعة الإيثار بين مختلف أفراد المجتمع، الذى له الاتصاف بالتسامح وضبط النفس المستند إلى مبادئ الشرائع السماوية وقيم المجتمعات البشرية وفضائل الأخلاق الإنسانية. كل ذلك من أجل التأسيس لفضاء مشترك تتعايش فيه أطياف المجتمع بسلام اجتماعى وسلم مجتمعى.

يؤسس لذلك إرادة تلاحم أمة عربية وإسلامية تجمعها ميزات سامية ومبادئ نبيلة وخصائص فريدة تتميز وتتفرد بها عن الأمم والشعوب الأخرى قاطبة. وذلك بعقيدة موحدة تشهد شهادة واحدة، وقبلة واحدة، ومواسم تلاحم مشتركة فى صيام وقيام رمضان، وتأدية نسك الحج والعمرة والوقوف بعرفة فى يوم محدد وعلى صعيد واحد، وأعياد ثابتة تتجسد فى عيدى الفطر والأضحى تتجلى فيهما مظاهر الاصطفاف والتآخى والتآلف والتواد والصفح والعفو، فى نموذج مشرق للحقوق والواجبات والمشاركة التلقائية بين مختلف الأفراد والجماعات.

توسيع المشاركة فى صنع القرار السياسى والاقتصادى، والتضمين السياسى والاجتماعى، وإعطاء مساحة أوسع لمنظمات المجتمع المدنى، ومؤسسات حقوق الإنسان، وتدعيم قنوات الترابط الأسرى، والمساواة فى الحقوق والوجبات والتمكين بتساوى الفرص فى شغل المناصب، والعدالة فى توزيع الخدمات، والاهتمام بالشباب من الجنسين لاستيعاب الأزمات والهزات المصاحبة للتحضر والتغير، من أجل التأسيس لمنظومة مجتمعية متسقة ومتدرجة بين الأجيال والفئات العمرية تساعد فى نقل التجارب والخبرات وتؤسس للإثراء المعرفى والحوارى والفكرى بين مختلف المراحل العمرية والمستويات الفكرية والفئات الاجتماعية لتحقيق التراكمية التضامنية بينهم.

فالتضامن شرط أساس للتلاحم وقاعدة لبناء ثقافة التعايش وقبول الآخر بتكوينه الفكرى والسلوكى ونمط حياته، بعيدًا عن الصور التراتبية السلبية من البغضاء والكراهية والضغائن والأحقاد والانقسامات. يشهد العالم اليوم بمجمله أزمات عنيفة وتحولات محمومة أفرزت وضعًا دوليًا متأزمًا يزداد توترًا يومًا بعد يوم، ويُنذر بتصاعد الصراع الدولى المحموم على المصالح والنفوذ فى صور متقلبة ونماذج متلونة بين أقطاب بارزة وأخرى متخفية أخذة فى الصعود رغمًا عن كل القيود والشروط، تحمل تناقضات همشت المواثيق وبددت المدونات، وجعلت الساحة الدولية قاتمة، تزداد ظلمة بتعارض اللعب على وتر المصالح، وتجاذب وتحول الولاءات سرًا وعلانية بين وهم تعظيم الفائدة وشبح تحاشى الخسارة.

لم يكن لبلد أن يكون بعيدًا عن الانعكاسات السلبية لهذا الوضع العالمى المأزوم فى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والقيمية لمجمل دوله، التى ليس الوطن العربى بمنأى عن تداعيات هذه الأوضاع، ما يحتم عليها وبشكل عاجل تفعيل الإرادة، وتعزيز التلاحم، وتمتين عرى الترابط، بالرفع من حالة التأهب والاستعداد لمواجهة التهديدات والمخاطر وتحييد التحديات التى توهن دوله من الداخل وتهددها من الخارج.

فى سياق تعاظم المخاطر وتلاطم الأحداث ممن علق الجرس دولة الجزائر وأطلقت ‏بسم الله الرحمن الرحيم «إرادة التلاحم» مظهر التحضر وسمة التخلف متلازمة لحياة الأمم والشعوب، فالحضارة والرقى والتقدم يبنيها الإنسان بمقدار إرادته.

كل ذلك يوحى بأن القادم على العالم أصعب فهل تستشعر حاضنة قرار الوطن العربى قيمة قوة التلاحم الاستراتيجية، وتتضافر الجهود لاستثمارها.. أم أن زامر الحى لا يُطرب؟ وتبقى مقولة: أُكلت عندما أُكل الثور الأبيض ماضية.

رئيس مركز المعرفة العربية للاستشارات