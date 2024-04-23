الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

نقيب الغزل والنسيج بسوريا: الإرهاب دمر 25 شركة وتوقفت عن العمل

الغزل والنسيج
الغزل والنسيج

قال محمد عزوز، رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج فى سوريا، أمين مساعد الاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس، إن الإرهاب خلال السنوات الماضية أصاب ودمر مصانع الغزل والنسيج فى سوريا؛ حتى إن 25 شركة خرجت عن العمل وتفرق عمالها على عدد من الدول العربية، موجها الشكر للدولة المصرية والأردن لمعاملتهما عمال سوريا كأبناء بلديهما دون تفرقة.

وأضاف عزوز، خلال كلمته بالمؤتمر التاسع للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس: لكن العمال أبدا لن يستسلموا لهذا الدمار، حتى إننا اليوم ننتج ونعمل، وأصبحت هناك تدفقات للإنتاج، إلا أن دائما يعول على التنظيم النقابي دعم العمال فى تلك الظروف، وهو ما نأمل الخروج من المؤتمر بتوصيات تحقق آمالهم.

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نقيب الغزل والنسيج بفلسطين: 70% من البنية التحتية فى غزة تم تدميرها

ويناقش المؤتمر التاسع للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس، أهم الفرص والتحديات التي يواجهها قطاع الغزل والنسيج في المنطقة العربية، مع إيجاد توصيات للنهوض بالصناعة العربية في مجال الغزل والنسيج، وتولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بصناعة النسيج، حيث تمثل أكبر ثاني صناعة في مصر، كما تم تدشين أكبر مصنع للنسيج في العالم بمدينة المحلة في العام الماضي مع توقعات بأن تصل الصادرات المصرية من هذه الصناعة لـ 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

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بمشاركة 11 دولة.. المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج يبدأ جلساته

وكان قد وجّه محمود محمد حسن، رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج فى فلسطين، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر، لإعطائه توجيهات لكل الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج، داعيًا كل الدول العربية باتخاذ نفس الاتجاه، مؤكدًا ضرورة إنشاء أسواق عربية مشتركة، لدعم كل الدول العربية.

وأضاف حسن، خلال كلمته، بالمؤتمر التاسع للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس: ما يحدث فى غزة حرب مهلكة، وتهجير قسرى وتجويع، حتى إنه منذ 7 أكتوبر الماضى أصبح هناك ما يقارب 35 ألف شهيد، و7 آلاف مفقود، و70% من البنية التحتية تم تدميرها، وكذلك كل مقرات المؤسسات الدولية، وتوجه لمصر بالشكر لما تقدمه من دعم لغزة.

نقابة العاملين بالغزل والنسيج فى سوريا الاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج صناعة الملابس مصانع الغزل والنسيج الإرهاب

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