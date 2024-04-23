الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"التعليم العالي": غلق "شركة الخرطوم" الوكيل الإقليمي لجامعة ميتشجان الأمريكية

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة “شركة الخرطوم"، الوكيل الإقليمي لجامعة ميتشجان الأمريكية ( Mechijan‏ ‏University)، بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة.

 وحسب بيان لوزارة التعليم الالي، تُروج المنشأة لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمنح الطلاب شهادة دولية مُعتمدة (دبلومات احترافية - بكالوريوس تقنى - ماجستير احترافي - دكتوراه مهنية)، للدراسة في تخصصات "هندسة مدنية - هندسة اتصالات - هندسة العمارة - هندسة ميكانيكا - هندسة كهربية - الإعلام - اللغات"، بالإضافة إلى تخصصات في "التسويق - الضيافة - البترول - المحاسبة - إدارة الاعمال - التصميم والجرافيك - الذكاء الصناعي"، وذلك بالشراكة مع كبرى الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية.

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لجنة ضبطية قضائية تتصدى لكيانات وهمية

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا، مُستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية:
● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
https://mohesr.gov.eg 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام) 
https://www.instagram.com/mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر) 
https://twitter.com/Mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):
https://www.threads.net/@mohesregypt
● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي:
https://www.facebook.com/share/p/XtfQWrTACCXfgCgM/?mibextid=oFDknk
● قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة:
https://www.facebook.com/share/p/31x3jh3kig2kuhaT/?mibextid=oFDknk

أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي شركة الخرطوم Mechijan‏ ‏University ميتشجان الأمريكية

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