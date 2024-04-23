الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزيرة الهجرة تعقد اجتماعًا تشاوريًا مع المجموعة المؤسسة للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا تشاوريًا عبر "الفيديوكونفرانس" لمجموعة المؤسسين للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، لمتابعة مستجدات إنشاء الشركة، وذلك بحضور الأستاذة دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذ وسيم زكي، المستشار المالي لوزيرة الهجرة، والأستاذة سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، والأستاذ كريم حسن المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.

وقد شارك في الاجتماع السادة: كريم أسعد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيمبكس kempex international وشركة kempton ltd& Brooks، عادل بولس، رجل الأعمال ورئيس شبكة الأعمال المصرية الكندية، د. حسن الجراحي، رجل الأعمال بالسعودية، ورئيس مجلس إدارة "الشركة المصرية لطباعة نماذج المعلومات"، وتامر هدايت، رئيس مجلس إدارة شركة "نت سينك"، والمصرفي وائل حسن، مستشار التمويل العقاري السابق في بنك جي بي مورجان تشيس، والمهندس سامح المصري، رئيس مجموعة شركات تماس في دولة الإمارات.

من جانبها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالمشاركين من الحضور، مؤكدة أننا حريصون على تنفيذ هذا المشروع المهم حيث يتطلع الملايين من المصريين بالخارج لانطلاق الشركة والمشاركة في أسهمها، والتي قطعت شوطا كبيرا وصولا إلى تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، والتعاقد مع مكاتب الاستشارات القانونية، والاتفاق مع بنك الاستثمار الذي سيدير استثمارات الشركة.

كما شددت وزيرة الهجرة على أن دور الحكومة سيقتصر على الدعم وتسهيل العمل والإجراءات، مضيفة أن الوزارة حريصة على تذليل أي عقبة تواجه المستثمرين المصريين في الخارج، الذين أكدوا حاجتهم الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين بالخارج، كما أنهم طرحوا أيضا عددًا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلًا في عدة قطاعات.

واستمعت الوزيرة، خلال اللقاء، من السادة رجال الأعمال مؤسسي الشركة إلى شرح وافٍ عن المقترحات المقدمة، ومحاور استكمال خطة الشركة الاستثمارية بشأن العديد من القطاعات، وقالوا إنه تم الاستقرار مبدئيا على أن تستثمر الشركة في قطاعات: السياحة والزراعة والصناعات التكنولوجية، كما أكدوا اهتمامهم بتصدير المنتجات المصرية في الخارج والاستثمار في المشاريع الكبري الناجحة للدولة، بما يخدم ملف التصدير وزيادة الحصيلة الدولارية لمصر وللمصريين في الخارج.

فيما أشارت الوزيرة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة مما يطلع المستثمرين من المصريين بالخارج على الفرص الواعدة في عدد من المشروعات المطروحة لتخارج الدولة، حيث سبق وأن نظمت الوزارة اجتماعا افتراضيا بمشاركة ممثل صندوق مصر السيادي والمستثمرين من المصريين بالخارج، ولقاء آخر بينهم والسيد وزير قطاع الأعمال، كما اكدت الوزيرة إنه سيتم التنسيق والتواصل مرة أخرى مع الصندوق السيادي ووزيرة التخطيط لتعظيم الاستفادة من المطروح واطلاع المستثمرين على المستجدات.

وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة أنها لن تتأخر عن المضي قدما في دعم أي جهود للسادة مؤسسي الشركة الاستثمارية من أجل أن يخرج هذا المشروع للنور بشكل مشرف يليق بمصر، فيما شدد رجال الأعمال مؤسسو الشركة على أنه جار تجهيز الملف الرسمي الشركة والانتهاء من كافة الإجراءات استعدادًا للبدء في الإجراءات التنفيذية للمشروع، متعهدين بإطلاع وزارة الهجرة على المستجدات للتحضير لطرح فرص استثمار المصريين في الخارج في أسهم الشركة.

المصريين بالخارج الهجرة وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وثيقة سياسة ملكية الدولة

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