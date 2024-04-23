مرتضى منصور.. كيف تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع إدانة "أبو المعاطي" (تحليل بيانات)

أيدت محكمة النقض المصرية حكمًا بتغريم الناقد الرياضي أبو المعاطي ذكي 5 آلاف جنيه لسبه رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور على قناته "نجم الجماهير" على منصة "يوتيوب".

وأثار الحكم جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، البعض اعتبره انتصارًا لحرية الرأي وحق النقد، ومن رآه خرقًا لحرية التعبير وتقييدًا للصحافة الرياضية، وفي المقابل، رحب أنصار "منصور" بالقرار معتبرينه يحمي كرامة الشخصيات العامة من السب على السوشيال ميديا.

مرتضى منصور

وفي السطور التالية، قمنا بتحليل الهاشتاج الذي انطلق، أمس، على منصة "إكس" باسم #مرتضى_منصور، والذي دشنّه عدد من رواد المنصة، للحديث عن الحكم القضائي الذي حصل عليه "منصور" بعد اتهامه "زكي" بالسب والقذف وإزعاجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

التفاعل الأكبر على "Raddit" بنسبة 40%

باستخدام أداة "social searcher" التي تقوم بتحليل أكثر من موقع تواصل اجتماعي تفاعل مع التغريدات، تصدر موقع "Raddit" -يعتبر من مواقع مشاركة الروابط ومناقشتها- بنسبة 40.8%، يليه موقع "Youtube" بنسبة 25%، ثم موقع "Dailymotion" بنسبة 19.7%.

وكانت أكثر الأدوات البصرية (صور وفيديوهات) استخدامًا هي "الفيديوهات" بنسبة 60%، يليها استخدام لينكات الخبر بنسبة 32%، أما الصور فكانت نسبتها 2%.

إعادة التغريد على Twitter blinder نسبتها 55.5%

وباستخدام أداة "Tweet blinder"، حظي إعادة التغريد بالنسبة الأكبر خلال يوم الإثنين، والتفاعل مع الهاشتاج، وذلك بنسبة 55.50%، يليها التغريدات بالصور واللينكات بنسبة 39%، وفي المرتبة الثالثة تأتي التغريدات المكتوبة بنسبة 3.5%، وفي المرتبة الأخيرة تأتي الردود على التغريدات بنسبة 2%.

“الجيزة” الأكثر بحثًا عن “مرتضى منصور”

وباستخدام أداة "Google Trend"، وصلت ذروة البحث في الساعة الثانية صباحًا بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة.

وحسب ترتيب المحافظات التي تبحث عن نفس الهاشتاج، جاءت محافظة الجيزة بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، ثم محافظة الدقهلية بموجب 82 عملية بحث في الدقيقة، وبعدها محافظة القاهرة بموجب 69 عمليات بحث في الدقيقة، ثم محافظة القليوبية بموجب 63 عملية بحث في الدقيقة، وفي المرتبة الأخيرة محافظة الغربية بموجب 62 عملية بحث في الدقيقة.

وباستخدام أداة "Waklet" قمنا بجمع ردود الأفعال