الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس عصابة "جلب الحبيب" بتهمة الدجل والشعوذة بالجيزة

حبس
حبس

قررت نيابة غرب الجيزه الكلية حبس شخصين ٤ أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة أعمال النصب والشعوذة والترويج لجلب الحبيب بمنطقة بولاق الدكرور .
 

سقوط المتهمين بالنصب والشعوذه

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شخصين المتهمان بالنصب على المواطنين بأعمال الدجل والشعوذة والترويج لجلب الحبيب ورد المطلقات بمنطقة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

 

كانت قد وردت معلومات اكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، مفادها قيام شخصين بممارسة أعمال الدجل والشعوذة متخذين من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.


وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

سقوط المتهمين بالنصب و الشعوذه أعمال النصب الترويج لجلب الحبي بمنطقة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيز

مواد متعلقة

باستخدام الدجل والشعوذة.. إحالة عصابة نسائية لسرقة السيدات للمحاكمة

الأكثر قراءة

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تقصف مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة (فيديو)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال