الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجيش الجزائرى: القضاء على إرهابى وبحوزته أسلحة وذخائر

الجيش الجزائري
الجيش الجزائري

أعلن الجيش الجزائري، القضاء على إرهابي وبحوزته أسلحة وذخائر؛ وذلك إثر عملية بحث وتمشيط بالمنطقة العسكرية الأولى بجنوبي الجزائر العاصمة.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، تمكنت وحدات الجيش من القضاء على الإرهابي "خطار أمحمد" المدعو "إسماعيل"، واسترجاع رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة، وأغراض أخرى.

وأضاف البيان أن "هذه العملية تأتي لتؤكد يقظة وعزم وحدات الجيش الجزائري على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل الأراضي الجزائرية حتى القضاء النهائي عليهم".

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