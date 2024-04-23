الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

نتنياهو ينتقد خطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء آخرون بشدة التقارير التي تتحدث عن خطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

 

ويقال إن هذه المزاعم تشير إلى تورط أعضاء من كتيبة نيتساح يهودا التابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وهي وحدة أنشئت في عام 1999 وتضم يهودًا متدينين ومتشددين. وهي تسبق الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر.

 

ونشر نتنياهو على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، يوم السبت، قائلا: 'لا ينبغي فرض عقوبات على جيش الدفاع الإسرائيلي!'

 

وأضاف “في الأسابيع الأخيرة، كنت أعمل ضد فرض العقوبات على المواطنين الإسرائيليين، بما في ذلك في محادثاتي مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية.

 

وفي الوقت الذي يحارب فيه جنودنا وحوش الإرهاب، فإن نية فرض عقوبات على وحدة في جيش الدفاع الإسرائيلي هي قمة السخافة وتدني أخلاقي.

 

وأضاف نتنياهو أن “الحكومة برئاستي ستتحرك بكل الوسائل ضد هذه التحركات”.

 

وجاءت التقارير عن العقوبات المحتملة في الوقت الذي قالت فيه منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الأربعاء إن عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ارتفع في عام 2023 إلى أعلى مستوى له منذ عام 2006.

 

وكان هذا هو الحال حتى قبل الهجمات التي قادتها حماس على وقالت هيومن رايتس ووتش في 7 أكتوبر نقلا عن بيانات الأمم المتحدة.

 

وامتدت التوترات بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة إلى الضفة الغربية. 

 

وقتلت القوات الإسرائيلية أو المستوطنون ما لا يقل عن 483 فلسطينيا هناك منذ 7 أكتوبر، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تقصف مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة (فيديو)

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال