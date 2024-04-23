الثلاثاء 23 أبريل 2024
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عالم

روسيا: أسلحة أمريكا المحتلمة ببولندا ستكون على قائمة الأهداف المشروعة

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

حذرت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أن الأسلحة النووية الأمريكية المحتمل نشرها على الأراضي البولندية ستنضم فورًا إلى قائمة الأهداف الروسية المشروعة للتدمير في حال نشوب صراع عسكري مباشر مع حلف شمال الأطلسي "الناتو".

تحذير روسي من نشر أسلحة نووية أمريكية ببولندا

وقالت زاخاروفا - في تصريح صحفي، تعليقا على إعلان بولندا استعدادها لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها: "إن مثل هذه التصريحات الاستفزازية للقيادة البولندية ليست جديدة".

وأضافت: “لم تخف السلطات البولندية طموحاتها لفترة طويلة للتشبث بشكل أكثر إحكامًا بالأسلحة النووية الأمريكية المنشورة في أوروبا، وهي تدرجها بنشاط في سياستها المعادية بشدة لروسيا”، مؤكدة أن هذه الأسلحة ستكون على قائمة الأهداف الروسية المشروعة للتدمير في حال نشوب صراع عسكري مباشر مع حلف شمال الأطلسي

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