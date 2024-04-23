الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الولايات المتحدة تعزز دعمها لإسرائيل بحزمة مساعدات أمنية جديدة.. ما التفاصيل؟

أمريكا وإسرائيل
أمريكا وإسرائيل

في ظل التوترات الأخيرة، كشف برنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" عن استمرار الدعم الأمريكي الثابت لإسرائيل، ماليًا وعسكريًا، لضمان أمنها في المنطقة.

 

وعلى الرغم من الاختلافات السياسية العلنية، تُظهر الولايات المتحدة التزامها بدعم إسرائيل، حيث أقر مجلس النواب الأمريكي مؤخرًا حزمة مساعدات أمنية إضافية بقيمة 26.4 مليار دولار، بناءً على توصية من إدارة الرئيس جو بايدن، وذلك في أعقاب التصعيد بين إسرائيل وإيران.

 

صوتت الأغلبية في مجلس النواب، بـ366 صوتًا مقابل 58، لصالح المساعدات التي تهدف إلى تقوية الدفاعات الجوية الإسرائيلية، خاصةً في ظل الصراعات المستمرة في المنطقة والحرب الجارية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، وستُخصص جزء من هذه الحزمة لتحسين المنظومة الدفاعية والقدرات الهجومية، بينما سيُوجه جزء آخر للمساعدات الإنسانية.

 

وفي سياق متصل، أظهرت الولايات المتحدة دعمها السياسي لإسرائيل من خلال استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يدعو لقبول فلسطين كعضو في الأمم المتحدة، وهو القرار الذي نال موافقة 12 عضوًا من أصل 15.

 

ويُشير الخبراء إلى أن الدعم الأمريكي لإسرائيل هو التزام طويل الأمد، لا يتأثر بتغير الإدارات أو الحكومات، مما يُعزز مكانة إسرائيل كحليف رئيسي ودائم للولايات المتحدة.‎

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