الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أوكرانيا والولايات المتحدة تباشران العمل على اتفاق أمني

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

اكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن، أن البلدين "باشرا العمل على اتفاق أمني" ثنائي.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية إن "فريقينا - أوكرانيا والولايات المتحدة - باشرا العمل على اتفاق أمني ثنائي"، مؤكدا أيضا أن كييف وواشنطن احرزتا تقدما في شأن تسليم أوكرانيا صواريخ أميريكية بعيدة المدى من طراز "اتاكمز".

ووقّعت أوكرانيا في الأشهر الأخيرة "اتفاقيات أمنية" مع دول أوروبية عدة بينها فرنسا والمملكة المتحدة وفنلندا.

وهذه الاتفاقيات هي في الأساس تعهّدات من جانب هذه الدول لمواصلة تقديم الدعم العسكري والمالي على المدى الطويل لأوكرانيا، لمساعدتها في التصدي للعمليات العسكرية الروسية.

والسبت أقر مجلس النواب الأمريكس حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بـ61 مليار دولار بعدما بقيت عالقة طوال أشهر بسبب صراعات سياسية داخلية في واشنطن.

والإثنين وعد بايدن، في اتصال هاتفي مع زيلينسكي، بأن يرسل اليه "سريعا" مساعدات عسكرية "مهمة" ما أن يصادق الكونغرس الأميركي نهائيا عليها، مشددا على أن هذه المساعدات ستلبّي "الاحتياجات الملحّة لأوكرانيا في ساحة المعركة" وعلى صعيد الدفاع الجوي.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس: "أنا ممتنّ لجو بايدن لدعمه الراسخ لاوكرانيا ولقيادته العالمية الفعلية"، موضحا أن نظيره الأميركي أكد له أن رزمة المساعدات الجديدة ستكون "سريعة وقوية وستعزز قدراتنا على الصعيد الدفاع الجوي والبعيد المدى والمدفعية".

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