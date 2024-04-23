على جمعة: تعاملت مع الأطفال فى "نور الدين" كجد وحرصت على التفاعل معهم بصراحة

قال الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن هناك مساحة اسمها "المسكوت عنها"، متابعًا: "نسكت عنها أحسن الناس تفهمنا غلط".

وأضاف "جمعة" خلال حواره لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "لكن إذا وصل الحال إلى هذا الحد والتوجه إلى الإلحاد والكفر بالديانة وتفكيك المجتمع بهذه الكيفية والخروج عن سيطرة الأسرة وسلطة الدولة واللغة والديانة والثقافة".

وأشار إلى أن كل ذلك يتم عرضه عن طريق أفلام الكارتون لكي تكون كل الأمور مباحة، مؤكدًا كان يحرص خلال برنامج "نور الدين" على الإجابة على كل أسئلة الأطفال والتعرف على عالمهم دون عقاب أو عصبية.

وأكد أنه تعامل مع الأطفال في "نور الدين" كجد وحرصت على التفاعل معهم بصراحة، متابعة: "الكلام مع الأطفال كان بصورة منفتحة وصريحة وملفتة للنظر".