برعاية "الدستور".. صنع الله ابراهيم يتحدث عن روايته "1970" فى ملتقى القاهرة الأدبى

رد الكاتب الروائي صنع الله ابراهيم، على سؤال: “هل كانت رواية 1970 تقدم فيه ما ركّن في ذاكرتك الشخصية ام هي ذاكرة تلك الفترة من تاريخ مصر؟؛ حيث قال: ”إن ما قدمته في رواية 1970، اعتمدت فيه على ذاكرتي الشخصية، خاصة أنني عايشت ما يجري في السجون المصرية في تلك الفترة، وقد تعرضت مصر مثلما ما تعرض له دول العالم الثالث؛ فقد جاءت لحظة ثورة 52 يوليو، ليحولها الزعيم جمال عبد الناصر إلى حركة اجتماعية سياسية تهدف الى التعامل مع المشاكل الموجودة ووسم هذا الحراك بتأثير شخصية ناصر".

جاء ذلك ضمن فعاليات ندوة “التقارب رغم الاختلاف بين رواية 1970” اليوم الثالث من فعاليات ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة، والذي عقد بقبة الغوري؛ التابع لصندوق التنمية الثقافية.

وأشار صنع الله إلى أن الرئيس جمال عبد الناصر لم يكن فقط يتحدث عن الاشتراكية، ولكن اتخذ خطوات جادة تحو الاشتراكية، ولم يكتف بالجزء الانشائي لتطبيق تصوره عن الاشتراكية في اطار هذا تعاملنا مع زعيم نال حب وثقة الشعب المصري.

ولفت إلى أن الشعوب العربية وشعوب العالم الثالث وكل المناضلين من اجل الحرية خلق حالة من التناقض بين الزعيم الذي يؤمن بمبدأ يريد تطبيقه وبين الظروف العامة، وما بينه وبين الشيوعيين المصريين، وهم لهم كفاح طويل من قبل سعد زغلول والحرب العالمية الثانية؛ حيث كان يوجد حزب شيوعي وله مطالب سياسية ويقوم بدعاية للفكر الشيوعي الذي لا يؤمن بالملكية الفردية كان فيه تناقض بين مطالب الحزب الشيوعي والسلطة التي تمثل الاقطاع وحليفة للمستعمر.

وأعلن ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة، برئاسة محمد البعلي، مؤسس دار صفصافة للثقافة والنشر، عن استضافة "الدستور"، برئاسة مجلس إدارة وتحرير د.محمد الباز بوصفها راعيًا إعلاميًا للمتلقى والتي أنطلقت فعالياته خلال الفترة من الثامنة مساء السبت الماضى في قبة الغوري، ولمدة 6 أيام وتشمل مناقشات وحوارات أدبية وأمسية شعرية.

وشمل الافتتاح الذي تقدمه الكاتبة صفاء النجار مناقشة تحت عنوان "الكتابة والذاكرة" بين إبراهيم عبدالمجيد الكاتب المصري والرئيس الشرفي للملتقى وإبراهيم نصرالله الكاتب الفلسطيني الكبير.

من هو إبراهيم عبدالمجيد؟

• الرئيس الشرفي للملتقى وهو كاتب وروائي وقاص مصري. من أشهر أعماله «ثلاثية الإسكندرية».

• صدرت له العديد من الأعمال تتنوع بين الروايات والقصة القصيرة وغيرها من الأنواع الأدبية؛ منها «ليلة العشق والدم»، «البلدة الأخرى»، «بيت الياسمين»، «لا أحد ينام في الإسكندرية»،«طيور العنبر»، «الإسكندرية في غيمة»، «الشجرة والعصافير»، «إغلاق النوافذ»، «فضاءات»، و«سفن قديمة».

وترجمت العديد من أعماله إلى لغات أخرى.

من هو إبراهيم نصرالله؟

• كاتب فلسطيني كبير وهو روائي وشاعر وأديب فلسطيني. يعدّ اليوم واحدًا من أكثر الكتاب العرب تأثيرًا وانتشارًا، حيث تتوالى الطبعات الجديدة من كتبه سنويًا، كما تحظى أعماله بترجمات إلى لغات مختلفة.

• نشر حتى الآن 15 ديوانًا شعريًا و22 روايةً من ضمنها مشروعه الروائي (الملهاة الفلسطينية) المكون من 12 رواية تغطي أكثر من 250 عامًا من تاريخ فلسطين الحديث.

• ترجمت له 5 روايات وديوان شعر إلى الإنجليزية وأربعة كتب إلى الإيطالية، كما ترجمت له رواية إلى الدنماركية وأخرى للتركية والفارسية.