الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الإقناع مع جيل Z.. ماذا قال علي جمعة عن البرنامج الرمضاني "نور الدين"؟

برنامج نور الدين
برنامج "نور الدين"

تحدث د.علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن برنامج "نور الدين" الذي قدمه في رمضان الماضي.

قال جمعة في حواره مع برنامج "مساء DMC" المُذاع على "DMC":"الفكرة في البداية بدأت بقراءة بعض الأبحاث الاجتماعية وتسمية الأولاد ما بعد 2005 بجيل Z".

أضاف:"لفت نظري اهتمام علماء الاجتماع بتأثير السوشيال ميديا والإنترنت على العقلية والتفكير والاستمتاع والحفظ وكل هذه الأمور".

وتابع "بدأت ألاحظ بعض الأمور على الجيل الجديد هو لابس ماسك يمنعني من معرفة هل هو غضبان أم راضي، فهناك حجاب بيني وبينه، ومن هنا جاءت الفكرة لكي نتخطى هذا الحجاب ونتحدث بهدوء".

وأشار إلى أن السوشيال ميديا تساهم في تكوين عدة مفاهيم عند الأطفال، مثل التخلص من السلطة وكل إنسان يعيش نفسه.

واستكمل:"من هنا فكرت لو اقتحمنا هذا العالم وهذه العقليات بهدوء ووضوح وصبر وبمناقشة مفتوحة.. يا تقنعني يا أقنعك".

على جمعة نور الدين برنامج نور الدين مساء dmc

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