علي جمعة: أحب الورد البلدي والياسمين منذ الصغر لهذا السبب

كشف الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سر حبه للورد والزهور، قائلًا: "أنا منجذب للورد البلدي تحديدًا والفل والياسمين وأمثال هذه العطريات منذ الصغر".

وأضاف "جمعة" خلال حواره لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "الورد له استعمال يمكن الناس نسيته بيتعمل منه الشربات ومربى وأيضًا ماء الورد، ومنتجات أخرى تساهم في إنعاش الجسم ومفيد جدًا للجلد".

وتابع: "لاقيت ماء الورد ده يُباع الآن في المحلات على أنه ينظف ويثبت المكياج" مشيرًا إلى أن الأوائل كانوا يدركون قيمة هذه الأشياء.