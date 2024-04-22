الإثنين 22 أبريل 2024
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توك شو

علي جمعة: أحب الورد البلدي والياسمين منذ الصغر لهذا السبب

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

كشف الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سر حبه للورد والزهور، قائلًا: "أنا منجذب للورد البلدي تحديدًا والفل والياسمين وأمثال هذه العطريات منذ الصغر".

 وأضاف "جمعة" خلال حواره لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "الورد له استعمال يمكن الناس نسيته بيتعمل منه الشربات ومربى وأيضًا ماء الورد، ومنتجات أخرى تساهم في إنعاش الجسم ومفيد جدًا للجلد".

وتابع: "لاقيت ماء الورد ده يُباع الآن في المحلات على أنه ينظف ويثبت المكياج" مشيرًا إلى أن الأوائل كانوا يدركون قيمة هذه الأشياء.

على جمعة الورد الياسمين مساء dmc برنامج مساء dmc

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