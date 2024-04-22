الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

معاينة حريق شب في جراج بالجمالية: التهم السيارات وواجهة بنك

حريق
حريق

تباشر نيابة الجمالية الجزئية، الإثنين، التحقيق في واقعة نشوب حريق في عقار بساحة الجعفري، ما أسفر عن امتداد النيران لجراج في أسفل العقار.

وقررت النيابة ندب المعمل الجنائي؛ للوقوف على أسباب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق شب في كشك بجوار العقار ومنه امتد لجراج وسيات متواجدة به وتبين أن الحريق امتد لواجهة إحدى البنوك في العقار ونتج عن الحريق خسائر في عدد من السيارات المتوقفة أمام العقار وفي الجراج وواجهة البنك.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق هائل بجراج سيارات وامتداده لعقار مجاور وفرع بنك بساحة الجعفري بمنطقة الجمالية.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ7 سيارات إطفاء وإسعاف لموقع الحريق، تم قطع الكهرباء والغاز عن العقار المذكور والعقارات المجاورة، وتم إخماد النيران، دون وقوع إصابات.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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