عبور 60 شاحنة مساعدات و4 شاحنات غاز عبر منفذي رفح وكرم أبوسالم

رصد عبدالمنعم إبراهيم، مراسل “إكسترا نيوز”، تفاصيل دخول المساعدات الإنسانية عبر منفذي رفح وكرم أبو سالم للأشقاء في قطاع غزة.

وقال مراسل "إكسترا نيوز"، إن الجهود المصرية مستمرة لتوصيل المساعدات الإنسانية والصحية والمستلزمات الطبية للأشقاء في قطاع غزة ما زالت مستمرة، مشيرًا إلى أنه عبرت من الأراضي المصرية عبر معبر كرم أبو سالم ما يقرب من 60 شاحنة مساعدات.

وأضاف أن شاحنات المساعدات تحمل المواد الغذائية الأساسية وكذلك المواد الطبية اللازمة لدعم الأشقاء في قطاع غزة جرّاء العدوان الإسرائيلي.

دخول 4 شاحنات غاز عبر معبر رفح البري إلى غزة

كما أشار إلى دخول 4 شاحنات غاز عبر معبر رفح البري؛ لدعم القطاع الطبي داخل قطاع غزة وما تبقى من المستشفيات التي تعمل داخل القطاع، وكذلك دعم المخابز.

وأوضح أن المساعدات التي دخلت اليوم عبر المعبرين قليلة جدًا ولا تكفي حاجة القطاع؛ وذلك نتيجة العراقيل التي تفرضها إسرائيل على المعبرين في الجانب الفلسطيني من خلال التدقيق والمراجعة والعراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال.