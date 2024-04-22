الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

وزير الشباب يجتمع بمجلس إدارة اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية بتشكيله الجديد

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعًا مع مجلس إدارة اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية وذلك عقب إعلان الوزارة عن التشكيل الجديد للمجلس في أول تشكيل وانتخابات تجري له والتي قامت الوزارة بالإعلان عن نتائجها امس الأحد  وأقيمت  فعاليتها بمركز الابتكار والتعليم بالجزيرة 

وأشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بخروج الانتخابات بصورة جيدة وذات شفافية كما اثني علي حرص الشباب وإصرارهم علي خروج المجلس الجديد الي النور. 

وأضاف “صبحي” أنه منذ بداية 2018، كان لدينا رؤية متخصصة وهو ما تحقق وتبدل الحال من نزوح للشباب الي إقبالهم وهو ما رأيناه جميعا خلال الانتخابات الأخيرة وأصبح للشباب مجلس منتخب وكيان شبابي كبير يمثل الكثير من الشباب المصري بمختلف محافظات مصر وبفضل الله ودعم من القيادة السياسية الواعية.

وضمّت الانتخابات 37 كيانًا شبابياً من مختلف محافظات الجمهورية، وجاء تشكيل مجلس إدارة إتحاد تنظيم الكيانات الشبابية بعد اعلان النتائج كالتالي:

عبد المنعم إبراهيم حسن رئيساً، فاطمة عبد العزيز محمود نائباً، محمد المعداوي عبد الرازق أميناً للصندوق، إسلام طاهر أحمد عضوا فوق السن، محمد جمال مكرم عضوا تحت السن، محمد عصام عشري عضوا تحت السن، محمد سمير مليجي عضوا تحت السن، كريم أحمد جابر عضوا تحت السن.

 

“الرياضة” تنفذ لقاء  لأوائل المناطق طلبة وطالبات المعاهد المصرية 

وتنظم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات اللقاء الرياضي لأوائل المناطق طلبة وطالبات المعاهد المصرية (العليا والمتوسطة) للعام الجامعي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤.

حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من فعاليات اللقاء خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023 بمشاركة 7050 طالب وطالبة.

تقام فعاليات اللقاء الختامي بمشاركة 550 طالباً وطالبة يمثلون ٢٩ معهد (عالي ومتوسط) على مستوى جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 21 وحتى 24 ابريل الجاري بمحافظة الإسكندرية.

أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المكتب الإعلامي و المتحدث الرسمي

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