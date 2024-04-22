الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رانيا يوسف تعيش قصة حب جديدة: "لا أؤمن بفرق السن ومش هعمل فرح"

رانيا يوسف
رانيا يوسف

كشفت الفنانة رانيا يوسف، أنها تعيش قصة حب جديدة، ولكنها لا تريد الإعلان عن المزيد من التفاصيل، وفضلت عدم ذكر اسم الشخص الذي تحبه.

إعجاب متبادل 

وأكدت رانيا يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية “سي بي سي”:" فيه حالة من الإعجاب المتبادل بينا، وهو متواضع جدًا مكافح جدًا بحترمه جدًا".

وتابعت: "هو مطلق وله ابن وهو صديق جيد لطليقته، وأكبر مني بأربع سنين، لكن أنا لا أؤمن بفرق السن، كل مواصفاته دي جعلتني أشعر بالاطمئنان".

صفات غير مرغوبة في شريك الحياة 

وأضافت أن هناك بعض الصفات التي لا تستطيع تقبلها في الرجل الذي ترتبط به، معبرة:" أرفض البخل في الرجل لأنه يعني البخل في الوقت، المسئولية، العواطف والماديات، وأرفض الرجل الذي يهتم بالمظاهر الخادعة".

وأشارت إلى أنها لا تحب حفلات الزفاف، وعلقت:" مش هعمل فرح، وبكره فساتين وتقاليد الزواج".

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