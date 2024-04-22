الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالتزامن مع يوم الأرض.. كيف قادت مصر مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر؟

البيئة
البيئة

يحتفل العالم بيوم الأرض العالمي، وتُعتبر البيئة والاستدامة أحد المحاور الرئيسية في جدول أعمال العديد من الدول.

وفي هذا السياق، أحدثت مصر ثورة بيئية واسعة النطاق في السنوات الأخيرة، و شهدت البلاد تقدمًا ملحوظًا في مجال حفظ البيئة والاستثمار في الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تحقيق إنجازات ملموسة في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

“الدستور” يستعرض في السطور التالية، أبرز الإنجازات البيئية التي حققتها مصر خلال السنوات الأخيرة..

سعت الحكومة المصرية نحو التحول للاقتصاد الأخضر، الذي يُعد أحد آليات تحقيق التنمية المستدامة، من خلال استراتيجية مصر للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، التي تهدف إلى توسيع الأهداف المحددة لقطاعات معينة، مع مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ لتصبح ٥٠٪ بنهاية 2024/2025.

وكان لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال التخضير، حيث تم البدء في تنفيذ مشروع لتصنيع بدائل البلاستيك من الحجر الجيري باستثمارات ٥٠ مليون دولار لتعزيز تحول مصر نحو اقتصاد أخضر، واصبحت مصر رائدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر حيث وضعت الدولة استراتيجية للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام ٢٠٣٥.

ما هو يوم الأرض العالمى وكيف يتم الاحتفال به؟

إنتاج الهيدروجين الأخضر

دخلت مصر سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة، لتكون ضمن الدول الأوائل عالميًا في استخدامه، ومن أبرز مشروعات الطاقة المتجددة مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية.

وفي إطار حرص الدولة المصرية على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فقد تم تنفيذ مشروع إحلال التاكسي في القاهرة الكبرى، بهدف خفض ٢٦٤ ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا. وكذلك تنفيذ برنامج طموح لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين

وقامت وزارة البيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير جمال المدن الخضراء من خلال تشجيع الاستثمار وتوفير التسهيلات المطلوبة لتوفير التكنولوجيات والتقنيات والبدائل المحلية.

ملف المخلفات 

شهد ملف المخلفات تطورًا ملحوظًا على مدى السنوات التسع الماضية، خاصة مع صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ووضع لائحته التنفيذية، حيث كانت توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ، والبدء بالأماكن الأكثر تكدشا، مما ينعكس على الارتقاء بجودة حياه المواطن في تلك المناطق.

ومن أبرز الإنجازات في هذا الشأن إنشاء جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥-٣ لسنة  2015 بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إدارة المخلفات.

وإيمانا من الدولة بأهمية مشاركة جميع القطاعات في الإدارة المتكاملة للمخلفات، تم دمج القطاع غير الرسمي في مجال إدارة المخلفات البلدية، وذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ووزارة التضامن الاجتماعي لتسجيل العمالة غير المنتظمة من العاملين في مجال إعادة تدوير المخلفات بشكل رسمي لدى منظومة المخلفات.

وفي إطار تعزيز الاستفادة من المخلفات، عمدت الدولة إلى الاستفادة من تلك المخلفات في تحويلها إلى طاقة، حيث تم اختيار عدد ٨ شركات مصرية موزعة على ٨ محافظات من أجل البدء في التنفيذ الرسمي المشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كمرحلة أولى، وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال بقوة، كل ذلك في إطار بناء قاعدة وطنية صناعية.

بالإضافة إلى توفير تمويل من خلال البنوك التابعة للبنك المركزي بفائدة % وبفترة سماح للسداد ٥ سنوات يليها ١٠ سنوات سداد الدفع، بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين (٣٤٠ - ٤٠٠) مليون دولار أمريكي خاصة بالمرحلة الأولى.

يوم الأرض العالمي البيئة مصر الهيدروجين الاخضر انتاج الهيدروجين الأخضر الإنجازات البيئية

مواد متعلقة

ما هو يوم الأرض العالمى وكيف يتم الاحتفال به؟

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

"خلّصت عليه بعد لهف الإيراد".. قاتل سائق العامرية يكشف تفاصيل جريمته

خبراء: توقعات بتراجع الدولار مع الدفعة الثانية من «صفقة رأس الحكمة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال