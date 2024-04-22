الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الصحة العالمية تكشف أسباب فشل وصول المساعدات لمستشفيات غزة

قالت منظمة الصحة العالمية إن بعثات المساعدات إلى المستشفيات في شمال غزة تعرقلت بسبب التأخير عند نقاط التفتيش.  

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، لم تكن الجهود المبذولة للوصول إلى مستشفيين في شمال غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع ناجحة إلا جزئيًا بسبب التأخير عند نقاط التفتيش والقتال المستمر، وفقًا للدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

وكتب تيدروس، اليوم الإثنين على موقع X (تويتر سابقًا): "لم تتمكن منظمة الصحة العالمية وشركاؤها من إكمال مهمتهم إلا بشكل جزئي في مستشفيات كمال عدوان والعودة، بسبب التأخير الشديد عند نقاط التفتيش والأعمال العدائية المستمرة".

وصول الوقود والإمدادات الطبية

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 أضاف أنه نتيجة لذلك، لم يصل الوقود والإمدادات الطبية إلى كمال عدوان للمرة الثانية خلال الأيام السبعة الماضية، كما لم يتمكن الشركاء أيضًا من تقييم الاحتياجات في العودة لدعم استعادة الخدمات، وهذا يزيد من تفاقم المخاطر الصحية للمرضى ذوي الحالات الحرجة الذين يعالجون هناك."

وتابع أن “البعثة تمكنت مع ذلك من إجلاء 4 مرضى في حالة حرجة من كمال عدوان، بجانب القائمين على رعايتهم، ومن بينهم شخص معرض لخطر بتر ساقه، مضيفًا:”ندعو مرة أخرى إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الوصول إلى الرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية للمدنيين الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة، مرة أخرى، ندعو إلى وقف إطلاق النار».

شمال غزة المستشفيات نقاط التفتيش الصحة العالمية غزة المساعدات

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