رسميا.. معتمد جمال مديرًا فنيًا للمقاولون والإبقاء على الجهاز المعاون القديم

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح تعيين الكابتن معتمد جمال مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على أن يتسلم مهمته بداية من اليوم.

وعقد المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الإدارة جلسة مع الكابتن معتمد جمال تم فيها الاتفاق على كل التفاصيل مؤكدين ثقة مجلس الإدارة في قدرة الكابتن معتمد جمال على تصحيح مسار الفريق.

ويضم الجهاز الفني بقيادة الكابتن معتمد جمال، طلعت محرم مدربًا عامًا ومديرًا للتعاقدات وحسن الشامي مدربًا وطارق سليمان مدربًا لحراسة المرمى والدكتور أيمن زين طبيبًا للفريق.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي أن الكابتن معتمد جمال ليس غريبا على الفريق ويمتلك خبرات كبيرة ومجلس الإدارة يثق في قدرته على قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية.

ويعقد الكابتن معتمد جمال عدد من الاجتماعات مع الجهاز المعاون واللاعبين بحضور المهندس محمد عادل فتحي لمناقشة عدد من الملفات.

قبول اعتذار محمد عودة

وكان أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، قبول اعتذار الكابتن محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعدم الاستمرار في منصبه.

ووجه مجلس إدارة المقاولون العرب، الشكر إلى الكابتن محمد عودة، على الفترة التي قضاها كمدير فني للفريق عمل فيها بجهد وإخلاص، رغم غياب التوفيق في الكثير من المباريات، إلا أنه يبقى أحد أبناء النادي المخلصين.

وأعلن مجلس إدارة النادي، خلال ساعات عن المدير الفني الجديد من أجل تولي مهمة قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال محمد عودة، في بيان اعتذاره إن نادي المقاولون العرب مؤسسة عريقة في منظومة كرة القدم المصرية طالما كتبت التاريخ وتفردت بتحقيق الأرقام القياسية ومنافسة كبار الأندية المصرية والإفريقية متوجها بالشكر لكل المسؤولين عن نادي المقاولون العرب، بداية من المهندس محسن صلاح رئيس النادي، والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة، والشكر موصول لجميع من يعمل داخل هذه المنظومة العريقة.. وبالتوفيق للجميع فيما هو قادم.