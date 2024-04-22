الإثنين 22 أبريل 2024
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مصر

"الصناعات الغذائية" توقع بروتوكول تعاون لتطوير قطاع الاستزراع السمكي

اشرف الجزايرلي
اشرف الجزايرلي

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، عن توقيع بروتوكول تعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، يهدف إلى تطوير قطاع الاستزراع والتصنيع السمكي، من خلال العديد من التفاهمات والبرامج والمشروعات المشتركة.

بروتوكول تعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار

وقع البروتوكول الدكتور هاني المنشاوي رئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية والدكتور عادل على أحمد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

وقال “المنشاوي” يدعم هذا البروتوكول دور الغرفة في مساندة استراتيجية الدولة نحو النهوض بالصناعة الوطنية والتنمية وخدمة المجتمع من خلال التعاون المشتركة بين قطاع الصناعة والبحث العلمي لتطوير قطاع الاستزراع والتصنيع السمكي من خلال تبنى خطط عمل قصيرة وطويلة الأجل.

وأوضحت الدكتورة مايسة حمزة القائم بأعمال المدير التنفيذي للغرفة، أن التعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد يشمل النواحي العلمية والبيئية والمجتمعية إلي جانب برامج التدريب وإدارة الجودة في مجالات الاستزراع والتصنيع السمكي حيث تهدف هذه المذكرة إلى التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والمشاركة في نقل الخبرات العلمية والاستشارية والتطبيقية، بتوحيد الجهود المشتركة لخدمة الصناعة الوطنية.

 تطوير قطاع الاستزراع والتصنيع السمكي

جدير بالذكر أن مصر تحتل المركز الرابع عالميا في الاستزراع السمكي والأول إفريقيا بإنتاجية تقدر بنحو 2.3 مليون طن، وتستهدف زيادة الإنتاجية إلي 3 مليون طن، وقد بلغت صادرات مصر من الأسماك المصنعة خلال عام 2022 نحو 54 مليون دولار.

وتتبني غرفة الصناعات الغذائية ملف إعادة تصدير منتجات الأسماك المصنعة للاتحاد الاوروبي باعتماد نظم الرقابة بالمصانع وتوافقه مع الاشتراطات بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذائية من خلال زيارات دعم فني للمصانع والتدريب لاستيفاء متطلبات سلامة الغذاء والنظام المستندي داخل المنشآت، وذلك وفقا للمرجعية الدولية.

غرفة الصناعات الغذائية اتحاد الصناعات المهندس أشرف الجزايرلي المعهد القومي لعلوم البحار قطاع الاستزراع التصنيع السمكي

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