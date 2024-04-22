عاجل| نكشف موقف زيزو من قيادة الزمالك أمام دريمز الغانى فى الكونفيدرالية

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق من اللحاق بمواجهة الإياب أمام دريمز الغانى في الدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وغاب زيزو عن المشاركة في لقاء دريمز بالأمس بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة القمة 127 أمام الأهلي.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن زيزو سيكون جاهزًا للمشاركة في لقاء الإياب أمام دريمز، مشيرًا إلى أن اللاعب يخضع لبرنامج تدريبي منفرد في الساعات المقبلة للحاق بمواجهة الإياب.

وأوضح أن زيزو سينضم للتدريبات الجماعية للزمالك بشكل طبيعي مع استئناف المران بعدما فضل الجهاز الفني عدم المجازفة به في لقاء الذهاب بالأمس وتجهيزه لمواجهة العودة.

وأشار إلى أن إصابة زيزو ليست خطيرة، وكان من الممكن الدفع به في مواجهة الأمس أمام دريمز لكن الجهاز الفني تخوف من تجدد إصابته.

وتعادل الزمالك سلبيًا مع دريمز الغاني بالأمس في ذهاب الدور نصف النهائي للكونفيدرالية الإفريقية.

كاف يخطر الزمالك بحكام لقاء الإياب أمام دريمز

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسئولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة دريمز في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري باستاد بابا يارا الرياضي.

ويتكون طاقم التحكيم من التشادي الحاجي الأو محمد حكمًا للساحة، ويعاونه كل من الكاميروني ألفيس جوي نجويجوي والإيفواري أدو هيرمان مساعدين، والموريشيوسي باتريس مليزار حكمًا رابعًا.

ويتواجد الموريتاني دحان بيده كحكم للفيديو، ويعاونه الموريشيوسي أحمد امتياز هيرالال.

واختار "كاف" النيجيري سانوسي محمد مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام النيجيري تشيكويدي كاليستوس.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين عقب خوض مباراة دريمز ‏الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.