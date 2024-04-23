الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سامح الترجمان: الدولة المصرية قدمت تشريعات مهمة فى مجال التعدين

الذهب
الذهب

أكد سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، إن جهود الدولة المصرية قدمت في مجال التعدين تشريعات مهمة ساعدت في دخول استثمارات لقطاع التعدين، كما تم خلق بنية تشريعية ساعدت في إطلاق صندوق الذهب وكذلك البنية الأساسية لآليات الدفع، مما ساعد في تقديم الخدمات للمستثمرين في قطاع الذهب.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الأول لمجلس الذهب العالمي، إلى أن تطوير منظومة تداول الذهب في مصر تسهم في دمج المنظومة المصرية مع العالم من أجل استخدام الذهب كأداة مالية، مشيرا إلى أنها خطوة لدمج مصر في الاقتصاد العالمي وهو ما يعطي مصر فرصة لجذب استثمارات جديدة والمساهمة في تخفيف الضغط على العملة المصرية.

وذكر "الترجمان"، أن الذهب لعب دورا كبيرا في مصر للحفاظ على القيمة والثروة الخاصة بالمصريين خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن الذهب له دور تاريخي منذ أيام الفراعنة لذا كان من المهم أن نبدأ مع مجلس الذهب العالمي كمنظمة هي الأبرز في العالم من أجل تطوير السوق في مصر.

السوق المصرية نجحت فى جذب الكثير من روؤس الأموال خلال أقل من عام

وشدد على أن مجلس الذهب العالمى يدرك أهمية مصر فى سوق الذهب العالمية وقد حققت مصر نجاحات كبيرة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، ونجح السوق المصرية فى جذب الكثير من روؤس الأموال خلال أقل من عام، لافتًا إلى أن شركات الدفع المالي والبنك المركزي والرقابة المالية وكافة الجهات داعمة لتطوير هذه السوق في مصر.

وأشار الترجمان إلى أن مجلس الذهب العالمى يهدف لإقامة منظومة للذهب على مستوى العالم ومساعدة الدول فى تطوير أسواق الذهب ودمجها مع الأسواق العالمية، وحدثت بالفعل الكثير من النجاحات فى تركيا والهند وبعض دول آسيا وكذلك على المستوى الإقليمي، وتعتبر مصر سوقا واعدة بأفريقيا فى صناعة الذهب.

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