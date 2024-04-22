قطاع التدريب بوزارة الإنتاج الحربى ينظم لقاءً لعدد من العاملين

صرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى، المتحدث الرسمى للوزارة، بأن المهندس عبدالرءوف عبدالله موسى، رئيس قطاع التدريب، حرص على تنظيم لقاء لعدد من العاملين بالقطاع بمقريه (السلام – حلوان).

يأتي هذا فى ضوء الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة التواصل مع العاملين بمختلف الشركات والوحدات التابعة، وإطلاعهم على الموقف الحالى والخطط المستقبلية، وإشراكهم فى صنع القرارات

وحل المشكلات التى تواجههم.

-التواصل مع العاملين والاستماع لمطالبهم والعمل بكل جهدٍ على تحقيقها

وفى بداية اللقاء، حرص "عبد الرءوف" على نقل تحيات الوزير “محمد صلاح” للعاملين، مشيرًا إلى أن الغرض من هذه اللقاءات هو التواصل مع العاملين والاستماع لمطالبهم والعمل بكل جهدٍ على تحقيقها، مؤكدًا أن جميع العاملين بقطاع التدريب أسرة واحدة، ومعربًا عن اعتزازه بالعاملين لما يبذلونه من جهدٍ لرفعة شأن القطاع، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة النجاح من خلال التعاون والتكامل والعمل بروح الفريق، ومؤكدًا حرص قطاع التدريب على الاستفادة من خبرات العاملين وخلق كوادر جديدة بصفة مستمرة لتحقيق استراتيجية القطاع.

-استعراض جوانب التطوير المختلفة بقطاع التدريب

وخلال اللقاء تم استعراض جوانب التطوير المختلفة بقطاع التدريب التى تمت لصالح العاملين فى مختلف المجالات من خلال عرض تقديمى قدمه الدكتـور محمد توفيــق مبروك رئيس الإدارة المركـــزية للتخطيط والإدارة الاستراتيجية والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة الذى تناول الإجراءات المتخذة لتحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية للعاملين، ومنها إصدار مجموعة من التعليمات التنظيمية لتنظيم العمل.

-تكريم عدد من المحالين للمعاش وذلك تقديرًا لما قدموه خلال مسيرتهم المهنية

عقب ذلك قام رئيس قطاع التدريب، يرافقه خالد حسن عبدالقادر رئيس نقابة العاملين بالقطاع بتكريم عدد من المحالين للمعاش، وذلك تقديرًا لما قدموه خلال مسيرتهم المهنية، كما تم أيضًا تكريم المشرفين على مشاريع طلاب المعهد الفنى للصناعات المتطورة تقديرًا لمجهوداتهم المبذولة لخدمة القطاع بجميع كياناته.