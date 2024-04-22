الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تفاصيل إعلان حزب الله القيام بـ8 هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، أنه نفذ عدد من الهجمات العسكرية على المواقع العسكرية الإسرائيلية الواقعة على الحدود مع لبنان.

وقال حزب الله، في بيان له عبر قناته على تيلجرام، إنه دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح حزب الله، أنه هاجم قام بـ 4 هجمات مسلحة على القطاع الشرقي من الحدود اللبنانية، وجاءت كالتالي:

الساعة 14:30 بعد قيام العدو ‏الإسرائيلي باستبدال التجهيزات التجسسية المُستهدفة في موقع مسكاف عام ‏قام ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية باستهدافها بالأسلحة ‏المناسبة مما أدى إلى تدميرها مُجددًا.

الساعة 19:45 استهداف تموضع ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع العاصي بالقذائف المدفعية.
الساعة 22:50 إسقاط طائرة مسيرة معادية من نوع هيرمز 450 ‌‏في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان.
الساعة 23:05 استهداف مبنيين يستخدمهما ‌‏جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة، كردٍ على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمدنيين وآخرها بلدة كفركلا.

وأضاف حزب الله، أنه قام أيضا بـ 4 هجمات عسكرية على القطاع الغربي من الحدود اللبنانية، وجاءت كالتالي:

الساعة 07:30 استهداف مبنى يستخدمه ‏جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، كرد على ‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية.

الساعة 09:30 استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة التي تم رفعها في محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة، وإصابتها ‏إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها.

الساعة 10:20 استهداف نقاط ‏انتشار جنود الاحتلال الإسرائيلي جنوب موقع جل العلام بصواريخ بركان.

الساعة 17:15 استهداف ‏التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابتها ‏إصابة مباشرة.

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