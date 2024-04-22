الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عصابات هولندية تستهدف ألمانيا بتفجير أجهزة الصرف الآلى

عصابات هولندية تستهدف
عصابات هولندية تستهدف تفجير أجهزة الصرف الآلى

دقت سلطات إنفاذ القانون في هولندا ناقوس الخطر بشأن تحويل المنظمات الإجرامية الهولندية انتباهها نحو ألمانيا، واستخدام تكتيكات متفجرة لسرقة ماكينات الصراف الآلي، حسبما كشف تقرير للشرطة الهولندية نشرته وكالة الأنباء الألمانية.

ووفقا للتقرير، ففي حين شهدت هولندا عددا متواضعا نسبيا من ثماني هجمات على ماكينات الصراف الآلي العام الماضي، تم تسجيل 367 حادثا عبر الحدود في ألمانيا.

وكشف التقرير أنه تم القبض على 137 مواطنًا هولنديًا على مدار العام بتهمة تنظيم هجمات متفجرة على أجهزة صرف النقود في ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة الهولندية: "أصبح الأمر كأنه منتجًا للتصدير"، مشددًا على طبيعة النشاط الإجرامي العابر للحدود، إذ قامت هذه المنظمات بتوسيع عملياتها خارج الحدود الهولندية والألمانية، مستهدفة ماكينات الصراف الآلي في سويسرا والنمسا وبلجيكا أيضًا.

وردا على التهديد المتصاعد، نفذت هولندا تدابير فعالة للتخفيف من حدة هذه الهجمات، إذ جعلت الأوراق النقدية المسروقة تصبح غير صالحة للاستعمال لأنها تتجمع معًا تلقائيًا بعد الانفجار.

كما ساهم انتشار المعاملات غير النقدية في انخفاض عدد أجهزة الصراف الآلي في البلاد.

الأكثر قراءة

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

عاجل|دوي انفجارات بمحيط قاعدة أمريكية في حقل العمر بسوريا

عاجل|محاكمة الصحافة فى الجنازات.. القصة الكاملة لأزمة "آل السعدنى" مع صاحبة الجلالة

عاجل..أول رد من اتحاد الكرة على أزمة مباراة الأهلى وإنبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل.. هكذا دخلت الأسلحة إلى غزة تحت عين وبرعاية جيش الاحتلال ورجاله

الاعلام العبرى: أى انسحاب للوسيط القطرى سيوجه ضربة  قاسمة لمفاوضات التبادل

نيويورك تايمز: ارتفاع حدة العنف فى الضفة الغربية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلى