زيلينسكى: الولايات المتحدة لا تمول الحرب فى أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد أن الولايات المتحدة "لا تمول" الحرب في بلاده، مشددًا على أن الولايات المتحدة تساعد في حماية الديمقراطية في جميع أنحاء المنطقة.

وقال زيلينسكي - في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية - أن أوكرانيا هي التي تتولى القتال وأن الولايات المتحدة توفر الذخائر فقط.

وتابع: "الجيش الأمريكي الآن ليس مضطرًا للقتال من أجل حماية دول الناتو.. الأوكرانيون يفعلون ذلك.. وهذه هي الذخيرة الوحيدة التي يقدمها العالم المتحضر.. وأعتقد أنه قرار جيد، لهذا السبب نحن بحاجة إلى مواصلة الدعم"، وحث مجلس الشيوخ الأمريكي على الموافقة على حزمة المساعدات لأوكرانيا.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد اعتمد حزمة مساعدات خارجية ضخمة لإرسالها إلى مجلس الشيوخ أمس السبت، وتشمل الحزمة ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، و26 مليار دولار لإسرائيل، و8 مليارات دولار للحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.