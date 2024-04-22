الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

روسيا: سيطرنا على بوهدانيفكا فى شرق أوكرانيا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن القوات الروسية سيطرت على قرية بوهدانيفكا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

وكانت السيطرة على بوهدانيفكا، الواقعة إلى الغرب من مدينة باخموت التي تسيطر عليها روسيا، موضع شك لبعض الوقت.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في تقريرها مساء الأحد، بوهدانيفكا باعتبارها واحدة من سلسلة قرى قالت إن قواتها صدت فيها 13 هجوما روسيا. لكنها لم تذكر تفاصيل محددة.

ونفت وزارة الدفاع الأوكرانية الأسبوع الماضي سيطرة روسيا على بوهدانيفكا بأكملها، بينما أقرت بأنها فقدت بعض المواقع في القرية الواقعة في منطقة دونيتسك الشرقية.

وتشير مصادر أوكرانية غير رسمية إلى أن بوهدانيفكا سقطت في أيدي الروس استنادا إلى لقطات مصورة للقرية وبلدة تشاسيف يار إلى الجنوب الغربي.

وركزت أوكرانيا اهتمامها على الدفاع عن تشاسيف يار ووصفتها بأنها موقع مهم لمنع الروس من التقدم غربا عبر منطقة دونيتسك إلى مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك.

وقال ماكسيم جورين القائد على الخطوط الأمامية في المنطقة للتلفزيون الوطني إن جميع المواقع المحيطة بتشاسيف يار أصبحت تحت السيطرة الأوكرانية الكاملة.

وكان قد قال قائد الجيش الأوكراني إن الوضع على الجبهة الشرقية تدهور في الأيام القليلة الماضية مع تكثيف روسيا هجماتها بالمدرعات واحتدام المعارك للسيطرة على قرية تقع غربي مدينة باخموت المدمرة.

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