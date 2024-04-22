الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"البطيخ بالقطعة والخبز بالوزن".. اتحاد الغرف التجارية يدعو لترشيد الاستهلاك (فيديو)

البطيخ
البطيخ

أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، على أهمية تطبيق مقترح بيع الخبز حسب الوزن، وهو مقترح يعود تاريخه إلى العام 2011 ولم ينفذ بعد بسبب الظروف السابقة، موضحًا أن الهدف من هذا المقترح هو ضمان حصول المواطنين على نصيبهم العادل من الخبز؛ نظرًا للتحديات التي تواجه تحقيق الوزن الدقيق للخبز المُعد يدويًا.

وأضاف "عز"، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "ten"، أن الاقتراح ببيع الفاكهة بالوحدة والبطيخ بالقطعة سيسهم في تقليل الاستهلاك والحد من الهدر، مشيرًا إلى أن هذا النهج متبع بالفعل في بعض الدول ويمكن أن يحد من شراء الكميات الزائدة عن الحاجة.

وأشار "عز" إلى الحاجة الماسة لتخفيض أسعار سندوتشات الفول والطعمية، متوقعًا أن يلمس المواطنون تراجعًا في أسعار هذه السلع وغيرها في الفترة القادمة، وذلك على خلفية انخفاض أسعار المواد الأساسية مثل الزيت والفول.

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