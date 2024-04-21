نهال كمال في ذكرى رحيل عبد الرحمن الأبنودي: أشعر أنه ما زال حيًا

قالت الإعلامية نهال كمال، أرملة الراحل الخال عبد الرحمن الأبنودي، إن تسعد جدًا بإحياء ذكرى الخال، متابعة: "اليوم الذكرى التاسعة لرحيله وأنا حاسة إنه لسة إمبارح".

وأضافت "كمال" في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "مش حاسة بالتسع سنين دول خالص حاسة كأنه كان معايا إمبارح".

وأشارت إلى أن الخال عبد الرحمن الأبنودي كان يعشق مصر، موضحة أن التكوين الأساسي لعبد الرحمن الأبنودي كان بسبب أمه السيدة العظيمة فاطمة قنديل، وأيضًا قريته أبنود هي التي شكلت وجدانه وكل ما كتب عبد الرحمن الأبنودي.

وأكدت أن الأبنودي عاش عمره كله في القضايا المصرية والقومية، مشيرة إلى أن القضية الفلسطينية بالنسبة للخال كانت مهمة وكتب ديوانًا كاملًا عنها، غير الأغاني التي كتبها.

وتابعت: "مسيرة عبد الرحمن الأبنودي هي مسيرة نصف قرن من الإبداع في العديد من المجالات وكان متميزًا جدًا".