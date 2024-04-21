"ليست نهاية العالم".. أيمن الرقب يعلق على استخدام الفيتو الأمريكي ضد فلسطين

علّق الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، على الفيتو الأمريكي برفض منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة.

وقال "الرقب" في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" إنه كان لا بد من الانتظار لما بعد الانتخابات الأمريكية وتضح الصورة أكثر.

وأضاف: "كنا ندرك أن أمريكا ستستخدم الفيتو، لكننا كان من الأفضل أن نكرر ما حدث في عام 2016 بتمرير قرار يدين الاستيطان ويمنع تمدده في الضفة الغربية".

وأكد أن استخدام الفيتو الأمريكي هذه المرة ليست نهاية العالم، متابعًا: "نستطيع أن نتقدم مرة أو مرتين أو أكثر لمنح العضوية لفلسطين".