الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مجلس الوزراء اليمني: هدفنا تلبية الاحتياجات الأساسية وتخفيف معاناة المواطنين

الدكتور أحمد عوض
الدكتور أحمد عوض بن مبارك

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن الحكومة تعمل بجهد استثنائي وبشكل وثيق مع مجلس القيادة الرئاسي لتلبية الاحتياجات الأساسية والخدمات وتخفيف معاناة المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء عوض بن مبارك، اليوم، مع السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن؛ لبحث مُستجدات الأوضاع على المستوى المحلي والتطورات في المنطقة، ودعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن.

وتطرق اللقاء - الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - إلى جهود الحكومة في توفير الخدمات للمواطنين ورؤيتها لمواجهة التحديات الاقتصادية والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي تسببت فيها ميليشيا الحوثي، وتصعيد حربها الاقتصادية لتعميق المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وأشار بن مبارك إلى مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والإجراءات الحكومية لاحتواء التداعيات الإنسانية الكارثية للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وحربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني.

من جانبه، جدد السفير الأمريكي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في التعاطي مع التحديات القائمة، مؤكدا دعم خطط الحكومة لتحسين الأوضاع وتوفير الخدمات ومكافحة الفساد.

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