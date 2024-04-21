ماذا أعدّت قطاعات وزارة الثقافة لتوثيق بطولات أبطال حرب أكتوبر؟

تستعد قطاعات وزارة الثقافة المصرية تزامنًا مع ذكرى تحرير سيناء والتي تهل علينا خلال أيام قليلة وتحديدًا فى الخامس والعشرين من أبريل، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتراث للاحتفال بالحدثين وذلك من خلال تصوير فيلم "أبطال من دهب.. اكتوبر 73"، وإطلاق فعاليات الملتقى الثقافي الثاني لأطلس المأثورات الشعبية؛ وهو ما نستعرضه فى السطور التالية:

القومي للسينما يبدأ تصوير فيلم "أبطال من دهب.. أكتوبر 73"

في إطار خطة وزارة الثقافة، لرفع الوعي وتنمية الروح الوطنية وبناء الانسان المصري وتوثيق بطولات أبطال حرب أكتوبر، أعلن المركز القومي للسينما، برئاسة د.حسين بكر بدء تصوير فيلم وثائقي بعنوان "أبطال من دهب.. أكتوبر73" للمخرج شريف جابر سالم.

ومن المزمع أن تكشف أحداث الفيلم عن اسرار ومعلومات تخص الحرب الكيميائية، والأدوار التي قام بها رجال من دهب- أبطال الفيلم-، الذين يتحدثون عن ذكرياتهم وبطولاتهم أثناء حرب اكتوبر، والأدوار التي قاموا بها في ظل القيادة العليا للقوات المسلحة في ذاك الوقت.

قام بإعداد المادة العلمية للفيلم الدكتورة قدرية سعيد، يشارك في صناعته مدير التصوير مينا منيس، مهندس الصوت اسلام عبد السلام، مهندس الديكور أشرف فاضل، مدير الانتاج الدكتورة جيهان ابراهيم، والمخرجة رانية محمود.

قصور الثقافة تطلق ملتقى "النخيل في التراث والمأثور الشعبي"

وأعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة، باليوم العالمي للتراث، انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي الثاني لأطلس المأثورات الشعبية، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وذلك في جامعة الوادي الجديد بعنوان "النخيل في التراث والمأثور الشعبي"، وبالتعاون مع الجامعة، ويستمر حتى 23 أبريل.

بدأت الفعاليات بافتتاح معرض نتاج الورش الحرفية والتراثية المختلفة، من الفخار والخوص واللوحات الرسم بالرمل، أعقبه فيلم تسجيلي يستعرض تاريخ جامعة الوادي الجديد والتطورات التي شهدتها منذ إنشائها حتى الآن.

وفي كلمته أوضح د.مصطفى محمود مصطفى، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن فكرة الملتقى لم تكن وليدة اليوم ولكن تم العمل عليها منذ فترة طويلة بالتنسيق مع هيئة قصور الثقافة وأطلس المأثورات الشعبية، موضحا دور جامعة الوادي الجديد في التعاون المستمر مع وزارة الثقافة في تنفيذ الفعاليات والأنشطة التى تقام بالمحافظة، كما أكد على حرص جميع عمداء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة الإيجابية والتفاعل المستمر مع الأنشطة الثقافية، ثم تحدث عن دور الجامعة في دعم البحث العلمي وخدمة المجتمع.

من جهتها عبرت د.حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، عن سعادتها بإقامة هذا الملتقى على أرض محافظة الوادي الجديد، وأوضحت أن الملتقى له طابع خاص ويساهم في الرابط بين التراث والاقتصاد، ويطرح أفكارًا ومشروعات جديدة تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

أوضحت د.الشيماء الصعيدي مدير عام أطلس المأثورات الشعبية الدور الذى تقوم به إدارة أطلس المأثورات الشعبية بالهيئة، موضحة أسباب اختيار النخلة كنعصر أساس متربطة بالتراث.

يقام الملتقى برئاسة د.عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وأمانة د. الشيماء الصعيدي مدير عام أطلس المأثورات الشعبية، ويعد تجربة ثرية للاطلاع على إبداعات الثقافة الشعبية، والتعرف على المفردات الثقافية التي توضح الارتباط بالجذور وتؤكد الهوية المصرية، وذلك من خلال مشروع أطلس المأثورات الشعبية المختص بتوثيق التراث والحفاظ عليه، وقد تم اختيار محافظة الوادي الجديد لإقامة الملتقى هذا العام نظرا لروافدها الحضارية المتنوعة التي تجعلها واحدة من أبرز المحافظات الحدودية المصرية التي توليها وزارة الثقافة اهتماما ملحوظا، وذلك من خلال برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبنائها في الآونة الأخيرة.