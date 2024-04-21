رئيس وزراء بريطانيا: نواصل العمل من أجل التوصل لهدنة إنسانية فورية فى غزة

أكد رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، اليوم، أن بلاده تواصل العمل من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية فورية في غزة؛ لإيصال المزيد من المساعدات وإعادة المحتجزين إلى وطنهم بأمان، ما يؤدي إلى وقف إطلاق نار مستدام على المدى الطويل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس وزراء بريطانيا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم، حسبما أعلنت الحكومة البريطانية في بيان صحفي عبر موقعها الرسمي.

وقال سوناك: "إن الهدف النهائي للمملكة المتحدة يظل هو حل الدولتين القابل للتطبيق للإسرائيليين والفلسطينيين".. مؤكدًا أن تركيز المملكة المتحدة يظل منصبًا على إيجاد حل للأزمة في غزة.. مشيرا في الوقت ذاته إلى دعم بلاده القوي للأمن الأردني والأمن الإقليمي على نطاق أوسع.

ووفقا للبيان، استعرض الجانبان الجهود المشتركة لزيادة المساعدات المقدمة إلى غزة بشكل كبير، فضلًا عن مشاركة المملكة المتحدة في عمليات إسقاط المساعدات بقيادة الأردن وممر بري إنساني إلى غزة، بالإضافة إلى ممر المساعدات البحرية من قبرص.

واتفق الجانبان، بحسب الحكومة البريطانية، على أهمية دعم السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها لتحقيق الاستقرار والازدهار في جميع أنحاء الأراضي المحتلة.