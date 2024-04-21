الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رئيس وزراء بريطانيا: نواصل العمل من أجل التوصل لهدنة إنسانية فورية فى غزة

ريشي سوناك
ريشي سوناك

أكد رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، اليوم، أن بلاده تواصل العمل من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية فورية في غزة؛ لإيصال المزيد من المساعدات وإعادة المحتجزين إلى وطنهم بأمان، ما يؤدي إلى وقف إطلاق نار مستدام على المدى الطويل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس وزراء بريطانيا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم، حسبما أعلنت الحكومة البريطانية في بيان صحفي عبر موقعها الرسمي.

وقال سوناك: "إن الهدف النهائي للمملكة المتحدة يظل هو حل الدولتين القابل للتطبيق للإسرائيليين والفلسطينيين".. مؤكدًا أن تركيز المملكة المتحدة يظل منصبًا على إيجاد حل للأزمة في غزة.. مشيرا في الوقت ذاته إلى دعم بلاده القوي للأمن الأردني والأمن الإقليمي على نطاق أوسع.

ووفقا للبيان، استعرض الجانبان الجهود المشتركة لزيادة المساعدات المقدمة إلى غزة بشكل كبير، فضلًا عن مشاركة المملكة المتحدة في عمليات إسقاط المساعدات بقيادة الأردن وممر بري إنساني إلى غزة، بالإضافة إلى ممر المساعدات البحرية من قبرص.

واتفق الجانبان، بحسب الحكومة البريطانية، على أهمية دعم السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها لتحقيق الاستقرار والازدهار في جميع أنحاء الأراضي المحتلة.

رئيس وزراء بريطانيا هدنه غزة المحتجزين إطلاق نار

الأكثر قراءة

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

عاجل..أول رد من اتحاد الكرة على أزمة مباراة الأهلى وإنبى

قضية طالبة العريش.. 11 متهمًا ينتظرون محاكمتهم

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

قتلوها وأهلهم واصلين.. شائعات مثيرة للجدل في واقعة نيرة صلاح والنيابة تكشف الحقيقة

"نفسى أحضن ابنى".. قاتل طالب المنصورة يحاول استعطاف هيئة المحكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

د. منى حلمى

"التحديق" فى الداخل

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

نيويورك تايمز: ارتفاع حدة العنف فى الضفة الغربية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلى

دراسة عبرية: إسرائيل تمر بأسوأ فترة فى تاريخها وتحتاج استراتيجية جديدة

اتفاق ضمنى لخفض التصعيد.. هل اتفقت إسرائيل وإيران على الضربات الصاروخية؟